Sai che squadra tifa Luciano Spalletti? Andava in curva per vederla

Per quale squadra fa il tifo Luciano Spalletti? Il mister andava addirittura allo stadio con gli amici per vederla!

Prima di diventare un allenatore, Luciano Spalletti è stato un calciatore professionista, ma a bassi livelli. Al massimo è riuscito a raggiungere la Serie C (C1 all’epoca) con Spezia ed Empoli.

In giacca e cravatta si è tolto maggiori soddisfazioni. Ha cominciato ad allenare ad inizio anni ’90, ma dopo 10 si è consacrato come uno degli allenatori emergenti e più importanti del panorama italiano. Prima l’Udinese, poi i successi con la Roma. A seguito della rottura improvvisa dei rapporti con i giallorossi, Spalletti ha avuto un’esperienza all’estero, l’unica per ora, a San Pietroburgo. Lì è diventato campione di Russia. Uno Zar. Ancora oggi mantiene bei rapporti con alcuni amici del posto. E la cultura russa l’ha profondamente coinvolto.

In 30 anni di carriera da allenatore, però, Spalletti non è mai riuscito a sedersi sulla panchina della sua squadra del cuore. Infatti, il tecnico ha raccontato di essere stato un tifoso di un club di Serie A e con gli amici era solito andare in Curva a sventolare le bandiere.

Per quale squadra fa il tifo Spalletti

Il mister di Certaldo si nutre costantemente di pallone, dalla mattina alla sera. Ha avuto un paio di anni per riflettere, per restare in disparte dal mondo del calcio, per ritornare con tanta passione.

Quella parentesi di due anni senza squadra è stata l’unica della sua vita, verrebbe da dire. Da sempre, sin da quando era ragazzino, Luciano Spalletti segue il calcio con amore, gioia e trasporto. Si lascia trasportare dalle emozioni dei propri tifosi, della propria dirigenza e soprattutto dai propri ragazzi che allena, che ama alla follia.

Il mister, però, ha finalmente svelato qual è la squadra del cuore, quella che l’ha portato allo stadio ed innamorarsi del pallone a prima vista. Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, Luciano Spalletti ha vuotato il sacco: “Ogni volta che gioco a Firenze è una roba da strappacuore. Andavo a vedere la Fiorentina sempre in Curva con gli amici, a sventolare le bandiere, perché da bambino sono sempre stato tifoso viola“.

L’allenatore classe 1959 non ha mai allenato la Fiorentina, ma ha avuto una breve esperienza in maglia viola con le giovanili del club. Chissà se tra i suoi desideri di fine carriera rientra anche un’avventura sulla panchina viola. La chiamata non è ancora arrivata e non saprà cosa gli riserva il futuro. Certo è che al momento Spalletti guarda solo al presente. E il suo cuore, oggi, batte solo per l’azzurro.