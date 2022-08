Napoli, non solo Ronaldo: le priorità di ADL e Spalletti sul mercato

Ultimi scoppiettanti giorni di mercato. Sul piatto non c’è solo l’affare Ronaldo: le altre questioni che premono Spalletti e de Laurentiis

Saranno degli ultimi giorni di calciomercato davvero scoppiettanti in casa Napoli. Non soltanto perché in ballo c’è il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo, una questione che ormai da giorni sta catalizzando tutta l’attenzione mediatica e la curiosità dei tifosi. Dentro o fuori. Il Manchester United dovrà decidere se, come suggerito dall’agente di CR7 Jorge Mendes, mettere sul piatto una maxi offerta da oltre 100 milioni per Victor Osimhen che comprenda anche il prestito dell’ex pallone d’oro, così come il Napoli dovrà decidere se e quanto lasciarsi tentare dal sogno CR7. Non sono queste però le uniche questioni che il ds Cristiano Giuntoli dovrà risolvere nelle ultime questioni di mercato per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Non a caso, come svelato dal Corriere dello Sport, Aurelio de Laurentiis in giornata tornerà a Napoli per incontrare Giuntoli e il fedelissimo Andrea Chiavelli in un meeting che vedrà al centro del tavolo di discussione proprio il mercato. Luciano Spalletti sarà ovviamente interessato speciale, con il tecnico che ha già ormai da tempo fatto sapere alla società quali fossero le sue esigenze di mercato.

Nonostante la grande rivoluzione estiva, agli azzurri manca ancora qualcosa per completare l’opera. Proprio per questo de Laurentiis è pronto a scendere in campo in prima persona. Il presidente si trovava sino a ieri in vacanza, una lussuosa crociera nel sud Italia, tra le Isole Eolie, la Calabria e il Cilento. La vacanza è però terminata giusto in tempo per il gran finale di calciomercato. Un vero tour de force al quale il presidente non vuole certo mancare.

De Laurentiis, meeting di mercato con Giuntoli e Chiavelli: le trattative sul piatto

Le attenzioni principali, come detto, sono rivolte a Cristiano Ronaldo e ai possibili risvolti in arrivo da Manchester. Restano però da risolvere altre due scottanti questioni. In primis quella relativa a Fabian Ruiz. Dopo una lunghissima telenovela, fatta di fasi di stallo, dubbi e momenti di grande tensione il centrocampista spagnolo sta per sciogliere i dubbi sul suo futuro. Ruiz sarà un nuovo giocatore del PSG. Il Napoli e i parigini stanno limando gli ultimi dettagli dell’accordo prima dell’ufficialità. La base è già stata trovata per una cifra di circa 25 milioni, quanto richiesto dal Napoli sin da quando l’ormai praticamente ex numero 8 azzurro ha palesato la volontà di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023.

L’altra questione in ballo con i parigini, legata a doppio filo a quella di Ruiz, è quella relativa al portiere e nello specifico a Keylor Navas. Gli azzurri attendono notizie dal fronte francese, con il giocatore che sta trattando con il PSG la buonuscita del suo contratto. L’incontro di mercato sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione su queste questioni in vista della fine ufficiale delle trattative, prevista per giovedì 1 Settembre.