Tra Fabian, Navas, CR7 e… il Lecce: il punto in casa Napoli

Mancano solo 2 giorni alla fine del calciomercato, e il Napoli ha ancora tante piste aperte in entrata e in uscita. Ma c’è anche da pensare al Lecce

Il mercato continua a tenere banco per questi ultimi 2 concitati giorni, anche se ormai ogni trattativa si complica e diventa sempre più difficile realizzare gli ultimi sogni di fine estate. L’unico affare che sembra ormai fatto è la cessione di Fabiàn Ruiz, che al Napoli era ormai un esubero e che può quindi accasarsi al Paris Saint Germain.

Potrebbe non fare il percorso inverso, almeno per ora, Keylor Navas. Il portiere non ha ancora trovato l’accordo per la rescissione contrattuale col PSG e perciò al momento resta lontanissimo da Napoli, così come Cristiano Ronaldo. Il Manchester United non sembra avere alcuna intenzione di formalizzare un’offerta da 100 milioni per Osimhen e perciò è sempre più probabile che resti tutto invariato. Ciò che invece cambierà è la formazione che Luciano Spalletti opporrà al Lecce nel turno infrasettimanale. Tanto turnover dopo che nelle prime 3 gare sono partiti sempre gli stessi 11. Sirigu potrebbe esordire in porta mentre in difesa spazio per Juan Jesus e Olivera. In mezzo al campo partirà dall’inizio Ndombele mentre in avanti spazio a Politano e Raspadori, con Simeone in ballottaggio con Osimhen ma comunque al limite sempre pronto ad entrare nella ripresa.

Napoli-Lecce, dove vederla e le probabili formazioni

Dopo il pareggio ottenuto a Firenze contro la Fiorentina, il Napoli è chiamato subito a riscattarsi contro il Lecce per restare al comando della classifica. Domani 31 agosto alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ci sarà il fischio d’inizio di Napoli-Lecce, gara valida per la 4° giornata di Serie A TIM. Il match sarà visibile in diretta streaming e on demand su DAZN, con Edoardo Testoni alla telecronaca e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Andiamo a vedere le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Osimhen.

Ballottaggi: Zielinski-Elmas 60-40%, Osimhen-Simeone 55-45%

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda.