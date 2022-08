Napoli, gli anticipi e i posticipi fino alla 16esima giornata

La Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta giornata fino alla 16esima. Il Napoli giocherà quattro volte alle 15 di sabato

Il campionato di Serie A entra nel vivo con il primo turno infrasettimanale già alla quarta giornata. Ben quattro partite ad agosto, ma è solo l’inizio. Tra Champions e Serie A sarà una vera e propria corsa fino alla sosta per i Mondiali di metà novembre. Appuntamenti uno dietro l’altro e fitti, con il Napoli che dovrà abituarsi a giocare spesso di sabato a causa della Champions League. Sarà esattamente così, visto che negli orari delle giornate che vanno dalla sesta alla sedicesima, la squadra azzurra giocherà molto spesso di sabato, ben quattro volte alle ore di 15.

La Serie A ha pubblicato gli anticipi e posticipi e non manca qualche valutazione interessante. Poche le notturne rispetto alle gare di giorno. Si parte già dalla sesta giornata, quando il Napoli affronterà lo Spezia al Maradona alle 15. Ma in quella successiva, nel big match contro il Milan a San Siro, l’appuntamento è per le 20.45. Altra curiosità legata alle partite interne: dalla sesta e fino alla sedicesima giornata, Champions League a parte, il Napoli non giocherà mai in notturna al “Maradona”.

Previste partite solo alle 15 e alle 18. Orari notturni per i tanti big match che attendono gli azzurri, tutti in trasferta: si parte il 18 settembre con Milan-Napoli (ore 20.45) e si prosegue con Roma-Napoli dell’undicesima giornata. Anche questa partita si giocherà in notturna. Altro big match quello della sedicesima giornata in casa dell’Inter, senza trascurare la prima delle grandi sfide che attendono il Napoli. Quella di sabato sera in casa della Lazio del grande ex, Maurizio Sarri.

Anticipi e posticipi, il calendario fino alla 16esima giornata

Sesta giornata – Napoli-Spezia, 10-09-2022: ore 15 DAZN

Settima giornata – Milan-Napoli, 18-09-2022: ore 20.45 DAZN

Ottava giornata – Napoli-Torino, 01-10-2022: ore 15 DAZN

Nona giornata – Cremonese-Napoli, 09-10-2022: ore 18 DAZN

Decima giornata – Napoli-Bologna, 16-10-2022: ore 18 DAZN

Undicesima giornata – Roma-Napoli, 23-10-2022: 20.45 DAZN

Dodicesima giornata – Napoli-Sassuolo, 29-10-2022: ore 15 DAZN

Tredicesima giornata – Atalanta-Napoli, 05-11-2022: ore 18 DAZN

Quattordicesima giornata – Napoli-Empoli, 08-11-2022: ore 18.30 DAZN

Quindicesima giornata – Napoli-Udinese, 12-11-2022: ore 15 DAZN

Sedicesima giornata – Inter-Napoli, 04-01-2023: ore 20.45 DAZN