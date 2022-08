Napoli, mercoledì indigesto? Il terribile dato che preoccupa Spalletti

Il Napoli tornerà finalmente a giocare di mercoledì grazie alla Champions, ma negli ultimi anni i risultati sono stati…terribili!

A seguito del pareggio a reti bianche con la Fiorentina, il Napoli ospita il Lecce per il primo turno infrasettimanale. Ce ne saranno altri 3 durante la stagione e gli azzurri sfideranno l’Empoli, l’Inter e infine l’Udinese.

Chiaramente, con il ritorno in Champions League, il Napoli giocherà molto spesso nei giorni infrasettimanali. Almeno fino a novembre sarà così: un match ogni 4 giorni. Insomma, nonostante la sosta per gli impegni delle Nazionali, zero pause previste, pochi allenamenti e tantissime partite.

C’è però un dato che allarma Spalletti e i suoi ragazzi. Infatti, da dicembre 2018 il Napoli ha conquistato solo una vittoria in Serie A giocando…mercoledì! L’ultimo a riuscirci è stato Gattuso, dopo la ripresa del campionato a seguito del lockdown in tutta Italia.

Napoli in campo il mercoledì: ecco da quanto non si vince

I calciatori azzurri devono mettere minuti sulle gambe e abituarsi il prima possibile agli sforzi di una partita ogni tre-quattro giorni. E’ il prezzo da pagare per giocare in Europa. E’ il prezzo da pagare per ritornare in Champions League e sentir risuonare l’inno all’interno dello stadio.

Eppure, da qualche anno, quando il Napoli scende in campo di mercoledì, i risultati ottenuti sono piuttosto deludenti. Spalletti deve invertire la rotta. Infatti, nelle ultime 9 gare di campionato, gli azzurri hanno conquistato solo 4 punti, attraverso quattro pareggi. Nelle altre cinque gare sono arrivate cinque sconfitte. L’ultima vittoria in campionato di mercoledì risale al 8 luglio 2020, quando la formazione partenopea batté il Genoa. Prima di allora, addirittura, il Napoli non conquistava i tre punti in Serie A nel terzo giorno della settimana dal 26 settembre 2018, in Napoli-Parma 3-0.

Una rotta da invertire

Il risultato non cambia se volessimo considerare anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Infatti, dalla vittoria di luglio 2020 contro il Genoa ad oggi, in tutte le competizioni, il Napoli ha vinto solo contro l’Empoli a gennaio 2021. Quindici partite di mercoledì, solo due successi. Con avversari di livello decisamente inferiore rispetto a quello dei partenopei.

E’ chiaramente un dato preoccupante, una strana coincidenza su cui riflettere. Sarà stata la preparazione? Saranno i pochi allenamenti tra una partita e l’altra? Luciano Spalletti deve trovare una risposta a questa domanda. In Champions il Napoli giocherà tre gare di mercoledì e tre di martedì. L’esordio proprio il 7 settembre contro il Liverpool, davanti al proprio pubblico. Prima di allora, testa al Lecce, contro cui sarà vietato fallire. Dalla terza giornata di campionato, nessuna squadra è a punteggio piano. Tante squadre tra sei e sette punti. Tutti pronti al piccolo sorpasso.