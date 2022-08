Navas-Napoli, spunta una soluzione: così si sblocca la trattativa

Keylor Navas, decisive le prossime ore. Una nuova soluzione potrebbe sbloccare la trattativa con il PSG

Siamo ufficialmente entrati nelle ultime ore di calciomercato, il regno delle corse contro il tempo e delle trattative last minute. Il grosso dei giochi in casa Napoli è ormai stato fatto. Giuntoli ha completato un mercato di grande rivoluzione, che ha portato in azzurro tanti volti nuovi, da Kvaratskhelia a Raspadori, da Simeone a Ndombelé, poi ancora Kim Min Jae, Olivera, Ostigard, Sirigu..tanti volti nuoti insomma, ma anche tante partenze eccellenti, come quelle di Mertens, Insigne e Koulibaly. Gli azzurri sono ad un passo dal completare l’opera: manca ancora infatti l’ultimo tassello, quello legato al portiere.

Per portare esperienza in un gruppo giovane e profondamente rivoluzionato, gli azzurri stanno ormai da tempo seguendo la situazione di Keylor Navas. Il portiere costaricano, tre volte campione d’Europa con la maglia del Real Madrid, è tutto quello che serve a Luciano Spalletti: sicura affidabilità, grande personalità, esperienza e mentalità vincente. Per questo, sin da quando il PSG ha reso ben chiaro il fatto che a difendere la porta dei francesi in questa stagione sarebbe stato Gianluigi Donnarumma, il Napoli ha subito visto in Navas una opportunità da cogliere al volo.

Gli azzurri avrebbero messo sul piatto una offerta da quattro milioni a stagione per avere Navas in rosa, una offerta che il portiere e il suo entourage hanno già accettato. Il futuro del portiere del PSG si deciderà nelle prossime ore, con due scenari ancora aperti.

Navas sembra ormai essere deciso a lasciare i parigini e a sposare il progetto azzurro. Resta però da risolvere un piccolo grande problema. Navas infatti al PSG guadagna 9 milioni netti l’anno, e per lasciare i francesi vuole infatti una ricca buonuscita. Il suo contratto scade nel 2024, va da sé che tra il suo accordo biennale con il Napoli e quanto percepirebbe se restasse PSG ballano diversi milioni.

Navas, la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore: la possibile soluzione

Come riporta la Gazzetta, Jorge Mendes, agente del giocatore, sta trattando con i francesi per arrivare ad una buonuscita. I francesi sino ad ora non sembrano intenzionati ad andare incontro al portiere. “E’ un nostro giocatore” ha specificato di recente anche Galtier, tecnico del PSG. Ai francesi non resta che decidere: continuare il braccio di ferro, oppure tenere in rosa un giocatore scontento con il rischio che si crei un brutto clima in spogliatoio.

Il Napoli resta alla finestra e aspetta che la situazione si risolva. Nelle ultime ore per gli azzurri è cresciuto l’ottimismo che la trattativa per portare Navas in Italia sia a buon punto. Le parti stanno lavorando su un accordo, magari con bonus o altro, che permetta di diluire nel tempo la buonuscita. Una soluzione che potrebbe portare all’accordo definitivo. Entro fine settimana si potrebbe arrivare ad una risoluzione. La speranza del Napoli, disposto ad aspettare ancora qualche giorno, è che si possa arrivare ad una soluzione rapida in modo da potere inserire Navas nella lista Uefa per la Champions League.