Napoli-Lecce, la decisione di Spalletti: il tecnico pronto a farlo

In vista di Napoli-Lecce il tecnico Luciano Spalletti ha preso un’importante decisione: è pronto a farlo già da subito

Mentre tiene banco il penultimo giorno di mercato, il campionato va avanti e prosegue il tour de force del Napoli. Turno infrasettimanale che prevede la sfida interna col Lecce. Entusiasmo ancora molto alto in casa azzurra ma Spalletti stavolta farà un po’ di turnover e sarà un’occasione in più per vedere all’opera diversi nuovi acquisti.

Sono diversi i ballottaggi ma è probabile che vedremo in campo Juan Jesus e Olivera in difesa, Ndombele a centrocampo e anche Raspadori dal primo minuto in un 4-2-3-1 che vedrà il giovane ex Sassuolo agire alle spalle di Osimhen, molto più di Simeone, col Cholito pronto a subentrare a partita in corso. Molto probabile anche il cambio fra Politano e Lozano: il messicano è partito titolare nelle prime 3 uscite e proprio con la Fiorentina ha sbagliato il gol decisivo a due passi dalla porta.

Turnazioni peraltro necessarie in casa azzurra, considerato come è già iniziato un vero e proprio tour de force che porterà il Napoli – tra campionato e Champions League – a giocare ogni tre giorni fino a fine settembre, quando vi sarà lo stop per dare spazio alle nazionali. Spalletti avrà bisogno di ruotare tutta la rosa e chi ha avuto fin qui meno spazio avrà l’occasione di mettere in crisi il tecnico per le future scelte di formazione.

Mercato, domani la chiusura delle trattative

In chiave mercato resta tutto fermo, e probabilmente così resterà fino a domani sera. Sfumato l’affare Ronaldo nonostante i tentativi disperati di Jorge Mendes, rischia di sfumare anche Keylor Navas, che non trova l’accordo per la rescissione con il Paris Saint Germain e quindi con tutta probabilità non si muoverà da Parigi. Conferma quindi per Alex Meret che rinnoverà il suo contratto con il Napoli, firmando un quinquennale già pronto e congelato dal ritiro di Dimaro.

In uscita, invece, potrebbe esserci la partenza last minute di Ounas; l’esterno algerino piace al Lille che nelle ultime ore potrebbe prelevare dal Napoli il ragazzo – attualmente infortunato – ma con il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Resteranno, salvo clamorosi colpi di scena, Demme, Gaetano e Zerbin, con l’ex Lipsia che potrebbe lasciare gli azzurri nella sessione invernale di mercato, quando si sarà anche ristabilito dall’infortunio.

Napoli-Lecce: probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Sirigu; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Ndombélé; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Pezzella, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni