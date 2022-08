Navas al Napoli anche dopo il mercato? L’indizio arriva da… Fabiàn Ruiz

Il Napoli continua a sperare di poter completare l’ingaggio del portiere del Psg, Keylor Navas. Ma dopo l’addio di Fabian c’è una novità che potrebbe giocare a favore dell’arrivo dell’estremo difensore del PSG

Mentre la suggestione Cristiano Ronaldo va via via spegnendosi (come era facile pensare) il Napoli prova, invece, a tenere in piedi il discorso per regalare a Spalletti un grande portiere. Adesso ci sono Meret e Sirigu, dal punto di vista numerico è il reparto è a posto. Ma quella legata al portiere del Paris Saint Germain è una delle “famose” opportunità di cui spesso parla il ds azzurro Cristiano Giuntoli. L’occasione sarebbe di ingaggiarlo da svincolato, con Meret poi che dovrebbe trovare sistemazione.

Tuttavia, questa “occasione” si sta rivelando molto più difficile di quanto si pensava. Il costaricano ha ben due anni di contratto, nonostante i 35 anni suonati, e soprattutto guadagna ben 7 milioni a stagione. Complicato per il Napoli venire incontro alle richieste del giocatore, disposto a firmare un contratto annuale, ma senza decurtarsi lo stipendio. Ecco perché il club azzurro confida nella “generosa” buonuscita del PSG per la risoluzione contrattuale, in modo da placare le richieste economiche del calciatore. Tuttavia non sembra esserci l’accordo, e Navas ad oggi non si svincola. Il PSG, dal canto suo, non accetta il prestito perché non intenzionata a pagare un calciatore impiegato altrove.

Fabian “libera” il posto in lista per Navas? Gli incastri

Fase di stallo, che potrebbe prolungarsi anche oltre il mercato. In tutto questo il Napoli ha ceduto, sempre al PSG, Fabian Ruiz. I due discorsi non sono legati (Navas arriverebbe infatti da svincolato) ma almeno il club azzurro ha liberato un posto in lista. Infatti, ad oggi, quella ordinaria sarebbe piena. Ecco perché l’addio di Fabian riserva un eventuale posto per Navas. Non è un aspetto da sottovalutare, perché dopo la fine del mercato (stop alle trattative giovedì 1 settembre alle 20) le liste vanno chiuse.

Con Fabian via, resta un posto libero, che potrebbe essere occupato proprio da Navas. E non entro il 1 settembre, ma anche successivamente. Se il portiere dovesse svincolarsi entro la fine del mercato, potrebbe poi trovare una nuova squadra anche nei giorni e nelle settimane successive. Questo consentirebbe al Napoli di poter riprovare a trovare un accordo sul lauto ingaggio percepito dall’ex estremo difensore del Real Madrid.