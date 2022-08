Ronaldo al Napoli, arriva la svolta: Mendes è sicuro

Jorge Mendes continua a battere il ferro: Ronaldo al Napoli il colpo last minute progettato dall’agente. Arriva la svolta?

Jorge Mendes non si arrende. Il potentissimo agente portoghese, uno dei più influenti a livello mondiale, ha un chiodo fisso: portare Cristiano Ronaldo al Napoli. La posizione dell’ex pallone d’oro è ormai nota da tempo. Lasciare il Manchester United e accasarsi in una squadra che possa garantirgli di disputare la prossima Champions League. Ai red devils lo scorso anno non sono bastati i gol di CR7 per qualificarsi all’Europa che conta, e Ronaldo non ha intenzione di prendersi un “anno sabbatico” dalle magiche notti europee in attesa della risalita dei red devils. Trovare una squadra in grado di accogliere il fuoriclasse portoghese è però stato più complicato del previsto.

Tutte le big europee hanno infatti chiuso le porte in faccia al portoghese. Un cordiale no, grazie. Il valore del calciatore è indiscusso, ma l’operazione Ronaldo è stata valutata davvero troppo onerosa e rischiosa, vista l’età del giocatore.

CR7 al Napoli, Mendes non si arrende: la visione dell’agente

L’unica porta ancora semi-aperta per CR7 è quella del Napoli. Gli azzurri a differenza di altre squadre avrebbero più di qualche motivo per tesserare Ronaldo. Mendes ne è consapevole, e intende “tentare” De Laurentiis sino agli ultimi instanti di calciomercato.

L’idea di Mendes è quella che ormai ben conosciamo e di cui si parla da giorni: portare al Napoli un’offerta da capogiro da oltre 100 milioni per Osimhen per convincere gli azzurri a rinunciare all’attaccante nigeriano, e mettere sul piatto il prestito gratuito di CR7, convincendo lo United a coprire il 75% del faraonico ingaggio da 29 milioni percepito da Ronaldo a Manchester.

I piani di Mendes sono stati però nettamente complicati dall’acquisto da parte dello United dell’attaccante Antony dall’Ajax, per il quale i red devils hanno investito 100 milioni. Che il Manchester decida di investire altrettanti soldi, se non di più per Osimhen appare sicuramente più difficile rispetto a qualche giorno fa. L’operazione, dal costo complessivo di 180 milioni tra costo di Osimhen e prestito di Ronaldo, sarebbe davvero faraonica per lo United. Mendes non sembra però avere intenzione di alzare bandiera bianca, e come riporta l’edizione odierna di Tuttosport nonostante tutto continua ad essere fiducioso di potere convincere lo United a presentare al Napoli la maxi offerta per Osimhen.

L’agente di CR7 deve però fronteggiare un altro ostacolo. Convincere Osimhen a sposare il progetto dei red devils. L’attaccante è felicissimo di stare al Napoli. Victor, come rivelato dagli stessi agenti, non vede l’ora di disputare la prossima Champions League e sogna già le magiche notti europee contro Ajax e Liverpool. Osimhen ha già mostrato le sue perplessità su una eventuale partenza da Napoli. Convincerlo a sposare il progetto dei red devils sarà quindi tutt’altro che semplice.