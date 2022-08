Ronaldo-Napoli, Ten Hag spiazza tutti: l’annuncio del tecnico olandese

Il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag ha spiazzato tutti con un annuncio su Cristiano Ronaldo, accostato insistentemente al Napoli.

A 48 ore dal gong finale della sessione estiva di calciomercato Cristiano Ronaldo è ancora un giocatore del Manchester United. Il fuoriclasse portoghese sta facendo di tutto assieme al suo agente Jorge Mendes per trovare una squadra che gli garantisca la possibilità di giocare in Champions League ed essere protagonista.

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di un possibile quanto clamoroso approdo di Ronaldo al Napoli in un’operazione che avrebbe visto il coinvolgimento di Osimhen che sarebbe dovuto volare a Manchester. Tuttavia le voci sono rimaste tali e Cristiano Ronaldo è destinato a restare al Manchester United per un’altra stagione. A fare chiarezza sul futuro del portoghese ci ha pensato il tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag che ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti.

Ten Hag blinda Ronaldo: “Abbiamo bisogno di giocatori come lui”

Domani sera il Manchester United affronterà il Leicester nel turno infrasettimanale di Premier League e alla trasferta sul campo delle Foxes prenderà parte anche Cristiano Ronaldo, salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto. Il portoghese resterà al Manchester United e nella conferenza stampa pre-partita Ten Hag ha ribadito che non lascerà il club: “Cristiano Ronaldo resta, abbiamo bisogno di giocatori di qualità come lui dato che ci saranno tante partite” – ha annunciato l’allenatore olandese – “Giocheremo con questa squadra da settembre a gennaio”.

Con l’arrivo di Antony dall’Ajax, con il quale si stanno definendo gli ultimi dettagli come confermato dallo stesso Ten Hag, si chiuderà dunque il mercato dei Red Devils e Ronaldo farà parte della rosa di quest’anno. Il tecnico olandese ha dichiarato come l’arrivo di Antony toglierà minuti a Ronaldo, ma ha ribadito come il fuoriclasse portoghese rientri ancora nei piani della società che lo ritiene un elemento importante della rosa.

Fin dall’inizio del mercato, Ten Hag ha sempre ribadito la volontà di non cedere Cristiano Ronaldo, ritenendolo anch’egli un elemento fondamentale per la squadra. Con le dichiarazioni odierne, il tecnico olandese pone fini alle voci che vogliono Cristiano Ronaldo al Napoli, considerato anche che in 48 ore è difficile mettere in piedi un’operazione molto complessa sotto tutti i punti di vista.

E’ comunque una doccia gelata per Cristiano Ronaldo che non potrà più essere il protagonista della sua competizione preferita vale a dire la Champions League. Tuttavia, il portoghese ha l’opportunità di ampliare ancora di più il suo palmares qualora dovesse riuscire a far trionfare il Manchester United in Europa League, portando a casa l’ennesimo trofeo internazionale della sua carriera. I Red Devils cominceranno il loro percorso nella seconda competizione UEFA il prossimo 8 settembre quando ad Old Trafford affronteranno gli spagnoli della Real Sociedad all’interno di un girone che comprende anche i moldavi dello Sheriff Tiraspol e i ciprioti dell’Omonia Nicosia.