Febbre Champions: è già caccia al biglietto per Napoli-Liverpool

Cresce l’attesa a Napoli per la sfida di Champions League tra gli azzurri ed il Liverpool, è già caccia al biglietto.

Domani sera alle ore 20:45 il Napoli affronterà la Lazio allo stadio Olimpico nella partita valevole per la quinta giornata di Serie A, ma la testa dei tifosi azzurri è già proiettata alla prossima settimana. Mercoledì 7 settembre, infatti, il Napoli ospiterà allo stadio Maradona il Liverpool nella gara che vale la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

I tifosi non vedono l’ora di risentire e cantare la celebre musichetta della Champions League che al Maradona non risuona ormai da 2 anni. Ciò accadrà proprio contro i vice-campioni d’Europa in carica, con il tifo azzurro che non vuole perdersi una notte simile ed è pronto a fare sentire tutto il suo calore e la sua carica alla squadra. Ed è per questo motivo che è già partita la caccia al biglietto, con la febbre Champions che continua a salire.

Napoli-Liverpool: fila virtuale chilometrica per il biglietto

Mancano ancora alcuni giorni alla partita contro il Liverpool, ma in tutta Napoli cresce già l’attesa per questa grande sfida. Quest’oggi è infatti iniziata la vendita libera dei biglietti per la partita, con il sito Ticketone che è già stato preso d’assalto da parte dei tifosi azzurri, con ogni persona e famiglia che cerca di accaparrarsi il biglietto per non perdersi la grande serata di mercoledì allo stadio Maradona.

Su Ticketone si infatti formata una fila virtuale chilometrica, con molti tifosi in attesa del loro turno per poter acquistare il biglietto. Nessuno vuole rinunciare a questa grande partita e i tifosi sono pronti anche ad attendere un’ora per poter acquistare il biglietto e regalarsi una notte di passione, con il Maradona che sarà sicuramente bollente, pronto a sostenere gli azzurri e a far tremare il Liverpool, non che non l’abbia già fatto in questo inizio di stagione.

Sia contro il Monza che contro il Lecce, infatti, al Maradono sono stati presenti più di 40 mila spettatori che hanno offerto davvero un grande spettacolo sugli spalti. L’importante campagna acquisti effettuata da De Laurentiis e Giuntoli ha avuto il suo effetto, con i tifosi chiaramente entusiasti di vedere questo nuovo Napoli all’opera e dopo averlo apprezzato in campionato, non vedono l’ora di ammirarlo anche in Champions League.

Napoli-Liverpool: il costo dei biglietti

Per questa prima partita di Champions League, il Napoli ha messo in vendita i biglietti a prezzi abbastanza contenuti considerando l’avversario, con la società azzurra che chiama a raccolta i suoi tifosi. Per le curve inferiori, infatti, il club partenopeo ha messo i biglietti in vendita a soli €25.00, mentre per le curve superiori il costo è di €50.00.

Super sconti, invece, per gli abbonati che potranno acquistare il biglietto per le curve inferiori a soli €20.00, mentre chi volesse acquistare il biglietto per le curve superiori dovrà sborsare €40.00. I biglietti più cari restano quelie alle tribune Nisida e Posillipo che vanno dai €75,00 ai €100.00 per quanto riguarda la tariffa intera e dai €60 ai €80, invece, per gli abbonati. Tutte le informazioni riguardo alla vendita e ai prezzi dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Napoli.