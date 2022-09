Lavezzi torna a Napoli: il “Pocho” sul prato del “Maradona” aspetta l’ovazione dei tifosi

Il Pocho Ezequiel Lavezzi sarà presente allo stadio “Maradona” per Napoli-Liverpool, gara valevole per la prima giornata dei gironi di Champions League

Resta uno dei grandi idoli dei tifosi del Napoli dell’era post Maradona. Ezequiel Lavezzi è sempre stato amatissimo. Argentino come il Pibe, e dotato di un estro paragonabile (con le dovute proporzioni) a quello che Diego ha messo in campo tante volte sul prato del San Paolo. Un amore ricambiato, con l’ex attaccante, che si è ritirato nel 2019 ad appena 34 anni, che è rimasto molto legato alla città partenopea. Per i tifosi azzurri è come se Lavezzi non se ne fosse mai andato.

Il “Pocho” è un idolo, ancora termine di paragone per i calciatori più forti ed estrosi che hanno giocato nel suo ruolo, quello di imprendibile esterno d’attacco. Ed ogni volta che Lavezzi torna a Napoli è una festa: le occasioni sono state pochissime. La prima fu un’amichevole del Paris Saint Germain (nel quale militava anche un altro grande ex, Edinson Cavani) e il Napoli. Al San Paolo fu un’occasione di festa mista a malinconia, visto che Lavezzi lasciò l’azzurro proprio per andare a Parigi grazie al pagamento della clausola rescissoria. Poi dopo la fine dell’esperienza in Francia, il Pocho andò a giocare in Cina, e si persero le occasioni di un altro incrocio.

Lavezzi al “Maradona” per Napoli-Liverpool

Poi il 27 novembre 2019 la notizia che i tifosi del Napoli non si aspettavano: il calciatore annunciò a sorpresa il suo ritiro. Un grande dispiacere per i supportersi che tanto lo adoravano, perché Lavezzi ha chiuso la sua carriera quando era ancora relativamente giovane, a 34 anni. Ma un’altra sorpesa, ben più piacevole, è arrivata lo scorso 26 maggio: Lavezzi fu protagonista allo stadio “Maradona” per un evento che col calcio non aveva nulla a che fare. Fu il prestigioso ospite della serata organizzata dal dj casertano Joseph Capriati. Assieme al Pocho tanti altri personaggi famosi, tra cui molti del mondo del calcio.

Quando Lavezzi salì sul palco ci fu una grandissima ovazione, con l’argentino visibilmente emozionato. Ma quella parentesi non fu l’ultima, perché mercoledì in occasione di Napoli-Liverpool l’ex attaccante tornerà di nuovo nel “suo” stadio, e questa volta per un evento calcistico. Il Pocho sarà presente al Maradona in opinionista per Amazon Prime che trasmetterà il match, con lui Clarence Seedorf e Fabio Cannavaro (altro grande ex azzurro) e Giulia Mizzoni. Il Pocho e gli altri commentatori saranno a bordo campo, in piedi, e commenteranno la partita prima del fischio d’inizio, nell’intervallo e ovviamente a fine gara.