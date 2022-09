Il Napoli ha fatto sapere nel consueto report dell’allenamento che l’attaccante Victor Osimhen ha subito un infortunio. Problemi in vista della gara con il Liverpool di mercoledì sera al “Maradona”

Una brutta notizia ha sorpreso i tifosi del Napoli a poche ore da Napoli-Liverpool. Non sembra nulla di grave, ma scatta l’allarme per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli nella giornata di lunedì ha lavorato a parte. Lo si legge nel bollettino ufficiale diramato dal club azzurro al termine dell’allenamento: “L’attaccante nigeriano durante la sessione di allenamento mattutina ha svolto lavoro personalizzato in seguito a un risentimento accusato nel finale di Lazio-Napoli”. Seduta a parte per Osimhen, che ha giocato tutta la partita contro la Lazio e che quando è uscito dal campo non dava segni di malessere.

Il comunicato del Napoli è stato stringato e non ha fornito ulteriori dettagli: parlando di “risentimento” fa capire che il problema è sicuramente muscolare. Da capire ora se si è trattato di un “riposo” (anche se ha lavorato a parte) precauzionale, oppure se il calciatore ha sentito un fastidio muscolare e quindi si è preferito un lavoro più leggero. Solitamente, quando questi allenamenti personalizzati sono a scopo precauzionale il Napoli lo dice, ma in questo caso non è stata usata questa espressione. Più facile intuire che le condizioni del nigeriano sono da verificare, per questo la società non si è sbilanciata.

Osimhen, il report del club dopo l’allenamento preoccupa per il Liverpool

Martedì, giorno della vigilia di gara, Osimhen farà il punto col medico: se non sentirà alcun tipo di fastidio o indurimento lavorerà in gruppo e sarà pronto per essere convocato. A quel punto valuterà Spalletti se impiegarlo o no, a patto di prendersi un ipotetico rischio. Se Osimhen non sarà pronto al 100% potrebbe lavorare anche domani a parte e a quel punto potrebbe essere convocato, ma non impiegato. Salvo poi capire direttamente prima della partita in che condizioni si trova. Ovviamente c’è anche l’ipotesi peggiore, ossia che Osimhen abbia affettivamente un problema.

A quel punto l’assenza col Liverpool sarebbe certa. Ma il Napoli ha fatto riferimento a un risentimento accusato dopo la partita, e quindi riferito a qualche giorno fa. Ecco perché non ci dovrebbero essere motivi di preoccupazione: un eventuale stop di Osimhen sarebbe solo a livello precauzionale, una valutazione che a quel punto spetterebbe soprattutto all’allenatore in vista dei prossimi impegni.