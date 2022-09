“Lo hanno dimostrato”, l’ex calciatore si espone sul Napoli

Dopo la vittoria di sabato contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Napoli di Spalletti ha ricevuto dei complimenti da parte di un ex calciatore.

Il Napoli ha dato un’importantissima risposta al pareggio deludente contro il Lecce di Marco Baroni nel turno infrasettimanale. I partenopei, infatti, hanno battuto sabato scorso la Lazio con il risultato di 1-2, riuscendo anche a rimontare il gol di Zaccagni. A portare i tre punti alla squadra di Luciano Spalletti sono stati i gol realizzati da due nuovi acquisti di questa sessione di calciomercato estiva appena terminata: Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia.

Il team partenopeo non ha solo siglato le due reti, ma ha sia preso due pali che impegnato più di una volta Provedel (il migliore in campo della Lazio). Il Napoli è adesso al secondo posto, insieme al Milan, a due punti all’Atalanta di Gasperini, anche se la mente sia della squadra che di Luciano Spalletti è rivolta alla sfida di mercoledì sera contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Gli azzurri, infatti, sfideranno al Maradona il team inglese per la gara d’esordio della fase a gironi di Champions League. Il Napoli contro i ‘Reds’ partono sicuramente sfavoriti, ma un’altra grande prestazione potrebbe portare con sé altri complimenti. Alla squadra di Luciano Spalletti, infatti, sono stati rivolti vari elogi dopo la grandissima prestazione fornita contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Antonio Cassano sul Napoli di Luciano Spalletti: “Hanno dimostrato di essere una squadra con grandi idee”

Tra chi ha decantato il club partenopeo bisogna inserire anche Antonio Cassano. L’ex giocatore, infatti, ha parlato così degli azzurri alla ‘Bobo Tv su Twitch’: “Fino al gol di Zaccagni, la Lazio ha giocato bene ma poi il Napoli ha preso il controllo della gara. I partenopei hanno dimostrato di essere una squadra con grandi idee e tanta personalità. Sono davvero tanta roba e Luciano Spalletti è geniale”.

Antonio Cassano ha poi concluso il suo intervento: “Il Napoli contro la Lazio ha disputato un grandissimo match. Spalletti ha dato una rumba clamorosa al team biancoceleste. Nel club azzurro sono andati via tanti leader come Koulibaly, Meret, Insigne e Fabian Ruiz… Ma la squadra resta comunque buona. Il Napoli, insieme all’Atalanta di Gasperini, è il team che mi piace di più. Mi fa godere”. Le parole del suo ex giocatore avranno fatto sicuramente piacere a Luciano Spalletti che, però, in queste ore è in ansia per il suo attaccante principale: Victor Osimhen.

Napoli-Liverpool, Osimhen è in dubbio: gli aggiornamenti

Il centravanti nigeriano, infatti, nei minuti finali della gara dell’Olimpico contro la Lazio ha riportato un risentimento muscolare. La punta non si è allenata nella giornata ieri, mentre oggi ha svolto del lavoro personalizzato.Tuttavia sia Luciano Spalletti che i tifosi partenopei sperano in un suo recupero per la super sfida contro il Liverpool di Klopp.