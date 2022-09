Rangers-Napoli, Spalletti fa fuori un titolarissimo: la scelta spiazza tutti

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti sta pensando di tenere fuori un titolarissimo per la sfida di stasera contro i Rangers.

Questa sera alle ore 21:00 il Napoli affronterà ad Ibrox i Rangers nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La partita si sarebbe dovuta disputare nella giornata di ieri, ma a causa dello spostamento ad Edimburgo della salma della Regina Elisabetta II si è deciso di posticipare la gara ad oggi, negando però l’accesso ai tifosi ospiti che verranno rimborsati dalla società azzurra.

In vista di questa partita, Luciano Spalletti ha ancora dei dubbi di formazione che molto probabilmente scioglierà solo a poche ore dal fischio d’inizio. L’allenatore azzurro ha alcune defezioni di cui tenere conto e deve pensare anche all’importante sfida di domenica contro il Milan. Ecco perché il tecnico toscano starebbe pensando di tenere fuori un titolarissimo per la gara di stasera.

Spalletti sorprende tutti: scelta di formazione clamorosa

Secondo quanto sta filtrando in queste ore, Luciano Spalletti starebbe pensando ad una clamorosa novità di formazione. Il tecnico di Certaldo sarebbe pronto a rinunciare a Kim Min-Jae al centro della difesa e a far giocare Leo Skiri Ostigard al posto del difensore sudcoreano. Una scelta che spiazzerebbe davvero tutti considerata la grande importanza che ha questa partita per il Napoli.

Al momento, però, l’ipotesi non sta trovando conferme né in Italia né da Glasgow. Ad annunciarlo è stato il giornalista Carmine Martino che è intervenuto da Glasgow a Kiss Kiss Napoli nel programma Radio Goal: “Secondo me la formazione è già fatta, sarà praticamente quella contro il Liverpool senza Osimhen” – ha affermato il giornalista – “Gira la voce che vorrebbe Ostigard titolare, c’è questa corrente di pensiero tra vari colleghi, ma al momento non ho conferme in tal senso” ha poi chiosato.

Difficile che Spalletti, dunque, possa privarsi di quello che è già diventato uno dei perni della difesa azzurra in questo inizio di stagione. Salvo clamorose sorprese, Kim Min-Jae sarà regolarmente in campo dal primo minuto per far coppia con Rrahmani.

Rangers-Napoli, le ultime: Simeone ha vinto il ballottaggio con Raspadori

Uno dei dubbi più importanti per Spalletti in vista di questa sera riguardava il sostituto dell’infortunato Osimhen. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, Simeone e Raspadori erano in ballottaggio per prendere il posto dell’attaccante nigeriano, con l’ex Verona in vantaggio. Vantaggio confermato anche quest’oggi, con Spalletti che pare intenzionato a schierare il Cholito dall’inizio, mentre l’ex Sassuolo partirà ancora una volta dalla panchina.

Per il resto, come annunciato dallo stesso Martino, si vedrà la stessa formazione che ha giocato e travolto il Liverpool con Meret ancora titolare tra i pali e Kvaratskhelia sull’esterno di sinistra ad accompagnare l’offensiva azzurra, con il giocatore georgiano che proverà a segnare il suo primo gol in Champions League dopo non esserci riuscito nella prima giornata.