Napoli, il ranking UEFA sorride: che balzo in classifica

Passi in avanti per il Napoli nel ranking UEFA dopo la bella vittoria contro i Rangers, con gli azzurri che continuano a scalare posizioni.

Altra prova di grande personalità del Napoli che nella serata di ieri ha battuto con un netto 3-0 a Glasgow i Rangers nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri si mantengono così in vetta al proprio gruppo con 6 punti e si mettono in una posizione di grande vantaggio per la qualificazione agli ottavi di finale.

Dopo aver faticato a trovare il gol nel primo tempo, il Napoli si è scatenato nel secondo tempo segnando tre reti e sbagliando anche un rigore per ben due volte con Zielinski. In generale, comunque, gli azzurri hanno disputato un’ottima gara e meritato il successo per quanto visto in campo. Un successo che porta benefici anche a livello di ranking UEFA che ora inizia a sorridere agli azzurri

Ranking UEFA, il Napoli sorpassa l’Arsenal e si avvicina alla top 20

Il Napoli continua a crescere come squadra ed oltre a livello di prestazioni e risultati migliora anche a livello di ranking UEFA. Grazie al successo ottenuto ieri sera ad Ibrox, infatti, gli azzurri compiono un bel balzo in classifica, salendo quota 64.000 punti e superando l’Arsenal al ventiduesimo posto (Gunners fermi a 62.000 punti), portandosi a ridosso della top 20.

L’ottima partenza in campo europeo permette al Napoli di avvicinarsi sensibilmente al Porto che è fermo al ventesimo posto con 67.000 punti dopo le sconfitte contro Atletico Madrid e Club Brugge, con gli azzurri che tengono il passo del Benfica che è ora ventunesimo con 65.000 dopo il successo ottenuto a Torino per 2-1 contro la Juventus.

Dovesse continuare a macinare successi, il Napoli entrerebbe di diritto nella top 20 e si avvicinerebbe ai top club. Il doppio confronto con l’Ajax, decimo nel ranking con 87.000 punti, sarà molto importante da questo punto di vista, con gli azzurri che ora mettono nel mirino non solo il Porto ventesimo, ma anche l’Eintracht Francoforte diciannovesimo con gli stessi punti dei Dragoes, il Tottenham diciottesimo con 68.000 punti ed il Lipsia diciassettesimo con 70.000 punti.

Ranking UEFA: Napoli quarto tra le italiane

Guardando solo alle squadre italiane, invece, nel ranking UEFA il Napoli è la quarta squadra presente tra le prime 25, con i partenopei dietro alla Juventus (8° posto con 88.000 punti), alla Roma (12° posto con 78.000 punti) e all’Inter (15° posto con 73.000 punti). Staccate, invece, di molto l’Atalanta che è al 28° posto con 55.500, la Lazio che si trova al 37° posto con 39.000 punti ed il Milan campione d’Italia che è solo al 47° posto con 33.000. L’unica italiana in Europa attualmente fuori dalla top 50 è la Fiorentina che si trova al 106° posto con soli 12.700 punti.

Anche il ranking dunque racconta della crescita del Napoli negli ultimi anni, con la squadra azzurra che continua a fare progressi sia in campo nazionale che internazionale. Fino a qualche tempo fa, infatti, sarebbe stato davvero impensabile per i tifosi azzurri vedersi davanti ad una squadra gloriosa come il Milan nel ranking UEFA, vista la grande differenza a livello europeo tra le due formazioni ed i tanti successi ottenuti dai rossoneri in passato.