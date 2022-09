Zielinski divide: voti folli e pagelle assurde dopo i due rigori sbagliati in Champions

Le pagelle di Piotr Zielinski dopo la vittoria del Napoli a Glasgow sono incredibili: il doppio errore dal dischetto divide giornali e tv

Una partita davvero matta per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Nella trasferta di Glasgow, valida per il secondo turno del girone A di Champions League, il polacco è stato protagonista di una delle migliori partite con la maglia dei partenopei. Ha colto un palo con un bolide a 4 minuti dall’inizio della partita, ed è stato un pericolo costante per la difesa degli scozzesi. Mai domo, ha corso tantissimo esprimendo moltissima della sua qualità. Purtroppo, a macchiare un’ottima prestazione è arrivato un doppio e clamoroso errore dal dischetto.

Zielinski ha fallito due calci di rigore: il primo, che è stato fatto poi ribattere per un’irregolarità dei difensori avversari. Tornato sul dischetto, il centrocampista ha fallito anche il secondo tiro. Entrambi i penalties sono stati parati dal portiere dei Rangers. Raramente si vede un giocatore sbagliare due rigori di fila, ma Zielinski è riuscito nella poco edificante “impresa”, lasciando poi l’incombenza del terzo penalty arrivato durante la partita a Politano. Una macchia su un’ottima prestazione, che ha purtroppo inciso nel giudizio arrivato dai giornali. Il polacco colleziona voti positivi, ma anche qualche bocciatura clamorosa.

Zielinski, voti assurdi dopo la bella notte Champions a Glasgow

Va sulla neutralità la Gazzetta dello Sport, che correttamente parla di rigore sbagliato due volte (e non due rigori distinti) ma non va oltre il 6: “Il migliore per tiri, sfondamenti, tocchi, ma il rigore sbagliato due volte pesa”. Stessa strategia per il Corriere dello Sport, che lascia a Zielinski soltanto la sufficienza: “Voto 6: “Sbaglia il rigore due volte: grave. Però: al 2’ scheggia il palo da fuori. E strappa e ispira. Quando si accende, il Napoli s’illumina: geniale il tocco con cui lancia il Cholito verso il rigore”. Anche Tuttosport opta per il 6, spiegando che senza il doppio errore sarebbe stato il migliore in campo.

Addirittura per lui arriva un’insufficienza: per Il Mattino il voto di Zielinski è 5.5. Anche in questo caso pesano il rigore sbagliato due volte. Lo perdona ampiamente il “Roma”, che lascia a Piotr un convinto 8, perdonandolo dei due sbagli dal dischetto. Tuttavia, c’è anche chi ha incredibilmente bocciato il centrocampista: da parte di Mediaset e dello speciale Champions League arriva un clamoroso 2. Proprio questo il voto scelto dalla redazione sportiva, che forse in modo ironico sottolinea con quel due i rigori falliti dal napoletano: ma in questo caso la scelta proprio non fa sorridere i tifosi azzurri…