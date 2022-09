Milan-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti rivoluziona l’attacco

Milan-Napoli sarà un crocevia importante per il prosieguo del cammino azzurro in campionato. Senza Osimhen, Spalletti cambia tutto in avanti

Il Napoli si riposa e punta dritto alla trasferta di Milano. Niente allenamento ieri per i ragazzi di Spalletti, visto che il charter da Glasgow è rientrato ieri mattina all’alba. Ora però si fa sul serio e si punta dritto al match di domenica sera: di fronte i campioni d’Italia, anche loro reduci da un grande successo in Champions League come il Napoli con i Rangers.

All’Ibrox Stadium si è vista una squadra in grado di dare certezze e soprattutto – e questa è la notizia più importante – in grado di fare a meno di tutti gli interpreti senza risentire troppo dal punto di vista tecnico tattico. Di Lorenzo e Lobotka sono forse gli unici due insostituibili, e ci aggiungiamo Kvaratskhelia non tanto per questioni di organico ma perché il georgiano si è dimostrato uno che può cambiare dal nulla qualsiasi partita. Simeone, Raspadori, Kim e Olivera e ora anche Ndombelé: il Napoli ha allargato la rosa ed è pronto ad affrontare ogni competizione al massimo delle sue possibilità.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

Domenica alle ore 20.45 il Napoli sarà impegnato nella difficilissima trasferta di Milano contro il Milan, un match che profuma già di lotta Scudetto. Entrambe si trovano in vetta a 14 punti insieme all’Atalanta, e da ambo i lati una vittoria potrebbe dare una grossa carica morale per ripartire al meglio dopo la sosta per le nazionali.

A San Siro ci sarà la formazione tipo. Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani e Kim, con l’unico ballottaggio tra Mario Rui oppure Olivera in difesa (il portoghese resta in vantaggio). In mezzo Anguissa, Lobotka, Zielinski e davanti i dubbi maggiori: al fianco di Kvaratskhelia dovrebbero spuntarla Lozano e Raspadori, partiti dalla panchina nella sfida di Champions.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli, gara valida per la 7° giornata di Serie A TIM:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemakers; Giroud. All. Pioli

Indisponibili: Leao (squal.), Florenzi, Ibrahimovic, Krunic, Rebic, Origi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Indisponibili: Demme, Osimhen.