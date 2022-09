FIFA 23, Napoli “dimenticato”: la decisione su Osimhen e Zielinski

By

Napoli completamente dimenticato da FIFA 23: la decisione del videogioco su Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia

Il momento tanto atteso è arrivato. FIFA 23 apre i battenti in Italia il 27 settembre, il 30 se si acquista fisicamente il cd in negozio. Da giorni sul sito di EA Sports pubblicano di tanto in tanto i valori dei migliori calciatori di ciascun campionato. E oggi è arrivato il giorno della Serie A.

Innanzitutto, tra i migliori 20 ratings di FIFA 23 non figura alcun giocatore del campionato italiano. Uno smacco per la Serie A che si deve accontentare di avere tantissimi campioni, pronti a scalare la classifica iniziale e rincorrere, per ottenere un punteggio più alto.

Quasi inarrivabili Benzema, Mbappé e Lewandowski, valutati con un punteggio di 91. Il migliore del campionato italiano, però, si avvicina parecchio ai tre attaccanti. Infatti, quest’anno su FIFA 23 il miglior calciatore della Lega italiana è stato valutato con 87 punti ed è un portiere: Mike Maignan, estremo difensore del Milan, è il giocatore dal valore più alto in Serie A. Alle sue spalle i grandi bomber, da Lukaku a Lautaro, fino ai centrocampisti Barella e Brozovic, o la coppia Immobile-Milinkovic Savic.

Tra tutti questi, però, manca proprio il Napoli. La squadra azzurra, già presente con nome e divisa non ufficiale per questioni di concessione delle licenze, non viene rappresentata da nessun calciatore nei migliori 23 del campionato. Persino Osimhen e Zielinski sono stati scartati.

FIFA 23, i rating dei migliori di Serie A: la decisione sui calciatori del Napoli

Nell’edizione di FIFA 22, tra i migliori 20 calciatori della lega italiana erano presenti Mertens, Koulibaly e Insigne. Tutti e tre i leader hanno lasciato l’azzurro per proseguire la propria carriera altrove, tra Turchia, Canada e Inghilterra.

Dopo appena una stagione, nessun calciatore del Napoli è presente tra i migliori della Serie A. Chiaramente, c’è perplessità attorno ai nomi di Osimhen e Zielinski, sicuramente i nuovi leader della rosa di Luciano Spalletti, che evidentemente non sono stati premiati abbastanza dal videogioco.

Entrambi i calciatori hanno cominciato la stagione di FIFA 22 con punteggio di 82. Ma visto l’inizio di stagione è previsto un aumento del proprio valore, soprattutto del centrocampista polacco, che può diventare davvero uno dei migliori nel proprio ruolo in campionato.

Dunque, servirà attendere ancora qualche giorno prima di scoprire tutti i valori dei calciatori del Napoli. In particolare, c’è grande curiosità attorno a Kvaratskhelia, secondo alcuni rumors valutato con punteggio base di 74. Il georgiano è giovane ed è nuovo a questi grandi palcoscenici. Certamente, il valore può sembrare molto basso rispetto a quanto abbia fatto vedere in questo inizio di stagione, ma nel corso dell’anno il punteggio potrebbe cambiare e crescere a dismisura.

Di seguito i 23 calciatori dal rating FIFA più alto in Serie A