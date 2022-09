Meret, svolta imminente, il retroscena sul portiere

Alex Meret, arriva la svolta. Il retroscena non lascia spazio a dubbi. Manca davvero pochissimo

Alex Meret è sempre più al centro del progetto del Napoli. Il portiere ha vissuto un’estate particolare, quasi da “separato in casa”. Il futuro del giocatore è stato a lungo in bilico, ma alla fine prestazione dopo prestazione Meret si è conquistato la fiducia dell’ambiente. Per il giocatore friulano è adesso in arrivo un nuovo importante riconoscimento.

In pochi mesi la situazione di Alex Meret è cambiata drasticamente. Il portiere ha concluso la passata stagione quasi ai margini del progetto Napoli, con prestazioni calanti e diverse incertezze che avevano fatto storcere il naso ai tifosi e spinto la società a domandarsi se fosse davvero il caso continuare a puntare su di lui.

Il Napoli si è guardato a lungo intorno questa estate, in cerca del perfetto numero uno da affiancare a Salvatore Sirigu. Gli azzurri hanno a lungo seguito la situazione di Kepa, portiere del Chelsea, e soprattutto di Keylor Navas. Il portiere del PSG, in particolare, sembrava potesse arrivare a vestire la maglia del Napoli. In quei giorni, nel quale l’accordo sembrava solo questione di tempo, pareva chiara la volontà di non puntare su Alex Meret, che sembrava destinato a rinnovare sì il contratto con gli azzurri (da inizio mercato si parlava del rinnovo di contratto del giocatore, in scadenza nel 2023), ma solo per poi lasciare il club campano in prestito.

Il destino, però, ha un modo strano di agire. Le difficoltà del Napoli di arrivare a Navas, che non è riuscito a liberarsi dal faraonico contratto dei francesi, ha spinto il Napoli a dovere iniziare la stagione con Meret. Il portiere friulano ha completamente stravolto le carte in tavola. Lavorando in silenzio e isolandosi dalle tante voci sul futuro Meret partita dopo partita ha dimostrato di essere quello per cui il Napoli aveva bisogno: un numero uno da top club, affidabile e decisivo, in grado di dare sicurezza alla difesa e a tutto l’ambiente. Una vera sliding door che ha cambiato la carriera di Meret in azzurro e il destino del Napoli in questo avvio di stagione.

Meret, manca davvero pochissimo: sciolti tutti i dubbi sul futuro

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli per il giocatore starebbe per arrivare un importante riconoscimento. Il giornalista Valter de Maggio ha annunciato che l’accordo per il rinnovo di contratto del giocatore sarebbe ormai imminente. “Accordo in dirittura d’arrivo. Parti vicinissime” ha confermato il giornalista. L’accordo secondo le indiscrezioni dovrebbe prevedere anche un aumento d’ingaggio.

Dopo una telenovela durata mesi il Napoli e Meret sono pronti a mettere nero su bianco il prolungamento del loro rapporto. Con premesse sicuramente diverse rispetto al passato: da un rinnovo “di convenienza”, non troppo convinto da nessuna delle due parti, ad un sì felice che sa di fiducia e progetto comune.