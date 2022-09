Tegola Napoli, l’infortunio é serio: coinvolto il legamento

Dopo la grande vittoria del suo Napoli contro il Milan, per Luciano Spalletti è arrivata una brutta tegola.

Il campionato tornerà solo tra una decina di giorni, visto che è fermo per la pausa delle nazionali. Questo inizio di stagione è stato sicuramente super positivo per il Napoli, visto che è primo sia in campionato che in Champions League.

Gli azzurri, infatti, guidano insieme all’Atalanta la classifica della Serie A, dove hanno un punto di vantaggio sulla sorprendente Udinese di Andrea Sottil, mentre nella massima competizione europea sono al comando del girone A con tre punti di vantaggio sul Liverpool di Jurgen Klopp e sull’Ajax. Proprio contro i lancieri, il Napoli giocherà il prossimo turno di Champions, in cui si giocherà tante possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale.

Prima del match contro l’Ajax, però, il team guidato da Luciano Spalletti è atteso da un match difficile di campionato, visto che ospiteranno al Maradona il Torino di Ivan Juric. Tuttavia, proprio per la partita contro i granata, il tecnico toscano potrebbe fare a meno di un calciatore che è stato tra i positivi in questo primo mese di stagione.

Napoli, lesione al legamento per Politano: il comunicato

Matteo Politano, infatti, potrebbe saltare la sfida di sabato 1 ottobre con il Torino. Il calciatore aveva prima terminato anzitempo il match contro il Milan e poi ha lasciato il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini per una botta alla caviglia. Ad aggiornare sulle condizioni dell’attaccante esterno è stato lo stesso Napoli con un comunicato: “Il calciatore si è sottoposto in giornata ad alcuni esami clinici che hanno evidenziato una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. Politano proseguirà la riabilitazione al SSC Napoli Konami Training Center”.

Con questa diagnosi, di fatto, la presenza dell’ex Sassuolo e Inter per il match contro il Torino è fortemente a rischio. Per Politano, almeno inizialmente, sembra essere solo una brutta botta. Lo stesso Marco Domenichini, allenatore in seconda del team partenopeo, aveva confermato tale ipotesi nella classifica conferenza stampa del post gara di Milan-Napoli. Ma per Luciano Spalletti c’è anche una buona notizia per la sfida ai granata.

Napoli, Demme si è allenato con il resto del gruppo

Come comunicato dallo stesso club azzurro, infatti, Diego Demme si è allenato con il resto del gruppo. Il centrocampista tedesco, quindi, è completamente recuperato dopo l’infortunio al piede rimediato lo scorso agosto in allenamento per colpa di contrasto di gioco con Frank Anguissa.