Infortunio Osimhen, provini per il nigeriano: la possibile data del rientro

Victor Osimhen sta iniziando a sostenere i primi test per definire i tempi di recupero: si comincia a intravedere una data per il suo rientro

Sono già passati molti giorni da quel 7 settembre, giorno in cui durante Napoli-Liverpool Victor Osimhen si è fermato per un problema muscolare. L’attaccante si è seduto a terra, molto nervoso e arrabbiato, lanciando la sua mascherina sul terreno di gioco. La reazione, comprensibile, era giustificata. Il calciatore sentì tirare in modo significativo: segno tangibile che quella “fitta” non lasciava presagire nulla di buono. E infatti la diagnosi è stata impietosa: il problema non era gravissimo, ma neanche una sciocchezza.

Lesione di secondo grado (quelle di primo le più leggere) e tempi di recupero che si sono purtroppo assestati sul mese. Ma l’attaccante del Napoli vorrebbe recuperare e rientrare prima del previsto: ecco perchè, come si legge sul Corriere dello Sport, ha iniziato da giovedì a sostenere dei provini per fissare con più certezza i tempi di recupero. Non è possibile ottenere informazioni precise, ma le previsioni sono abbastanza chiare: Osimhen rientrerà a ottobre, ma non il 1 (quando riprenderà il campionato nella gara del Maradona contro il Torino) ma più realisticamente il giorno 9, quando i partenopei affronteranno la Cremonese.

Osimhen lavora per il rientro, ma servirà un altro po’ di pazienza

C’è una speranza che guarda alla Champions League, ossia alla gara in trasferta contro l’Ajax del 4 ottobre. Ma sembra molto difficile rivedere Osimhen in quella partita. A quanto pare dovrà passare almeno un mese, e se tutto procederà per il meglio l’attaccante nigeriano potrebbe essere convocato per il match di campionato contro i grigiorossi. Questo sempre nell’ottica di un recupero abbastanza rapido. Se i medici e lo staff di Spalletti decideranno per la prudenza, potrebbe passare anche un’altra settimana.

E in effetti la norma per le lesioni muscolari di secondo grado è di circa 40 giorni di stop. Ovviamente, ora l’importanza è di recuperare il nigeriano al 100% senza prendersi ulteriori rischi. L’attaccante azzurro si infortunò nel debutto di Champions League, al Maradona contro il Liverpool. Era il 7 settembre e l’attaccante veniva dai un paio di giorni di stop nei quali non si era allenato, proprio a causa di un risentimento fisico accusato doo la partita contro la Lazio.