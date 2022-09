Napoli, doccia fredda per l’infortunio: sarà out a lungo

Altre brutte notizie dall’infermeria. Il Napoli perde un altro giocatore: lungo stop in vista. Spalletti dovrà farne a meno

Piove sul bagnato per Luciano Spalletti. Il tecnico dovrà gestire ancora un problema per quanto riguarda gli indisponibili nel reparto offensivo. Il tecnico nelle ultime settimane ha infatti ricevuto notizie poco confortanti dall’infermeria. Il Napoli ha perso per lungo tempo Victor Osimhen, che ha già dovuto saltare alcuni importanti match. Nella gara contro il Milan però si è aggiunta un’altra brutta notizia.

Matteo Politano infatti ha accusato un problema fisico che lo costringerà lontano dai campi per più tempo del previsto. Inizialmente sembrava potesse recuperare in tempi brevi e rispondere addirittura alla chiamata della Nazionale Italiana di Mancini, ma l’esito degli esami non ha dato le risposte auspicate dal fronte Napoli nel post partita della gara contro i rossoneri, prospettando un lungo stop per l’esterno azzurro. Tanto che il giocatore, che era comunque partito per il ritiro degli azzurri, è stato costretto ad abbandonare dopo appena un’ora la nazionale per fare rientro a Napoli dove continuerà il suo recupero.

Politano, come da prassi, si è sottoposto agli esami fisici per valutare l’entità del problema fisico accusato. Gli esami hanno rilevato una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’infortunio si è rivelato essere più serio del previsto e Spalletti dovrà riuscire a fare a meno di due importanti pedine offensive del gioco del Napoli per diverse gare. Politano ha iniziato davvero bene questa stagione. L’attaccante si è alternato perfettamente nelle rotazione di Spalletti dando il suo contributo in questo avvio di stagione molto positivo per il gruppo azzurro. In nove presenze tra campionato e Champions il giocatore ha infatti messo a segno 3 gol e 1 assist.

Politano, per il giocatore previsto un lungo stop: ecco quando potrebbe rientrare

Politano, come detto, sarà costretto ad un lungo stop. La distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro prevede uno stop che va dalle 3 alle 5 settimane. Per Politano si prospetta dunque uno stop di almeno un mese, e salterà dunque certamente le prime gare dopo la sosta, ma nel peggiore dei casi potrebbe tornare per fine Ottobre arrivando a saltare addirittura otto gare. Come sempre accade in queste circostanze, molto comunque dipenderà dalle capacità di recupero del giocatore e dai riscontri che lo staff medico del Napoli riceverà settimanalmente.

Quel che è certo è che almeno per il momento Spalletti vedrà le sue scelte offensive nettamente ridotte. Senza Politano e Osimhen, Spalletti al rientro dalla sosta potrà contare solo su Simeone, Raspadori, Lozano, Kvaratskhelia, Elmas e Zerbi per quanto riguarda il reparto attaccanti. Fortunatamente il tecnico ha ricevuto notizie confortanti da tutta la rosa. Il Napoli ha già dimostrato di potere sopperire già alla pesantissima mancanza di Osimhen. Nonostante la brutta notizia, dunque, in casa Napoli continua a regnare l’ottimismo.