Napoli, ecco il rinnovo: i tifosi possono esultare

Chiusa la sessione di mercato Giuntoli inizia a lavorare ai rinnovi. Pronto il prolungamento scottante del big: i tifosi possono esultare

Chiusa una finestra di calciomercato di vera rivoluzione, con tante partenze pesanti e nuovi arrivi che hanno regalato entusiasmo alla piazza, per Cristiano Giuntoli è già tempo di pensare al Napoli del futuro. La programmazione e il mercato, si sa, non dormono mai, e chiuso il periodo di trattative estive in vista di questa stagione per il direttore sportivo è ora di lasciare che le scelte di questa estate diano risposte sul campo e di spostare il mirino sulle prossime sessioni di mercato e sui prossimi anni. Ad iniziare dai giocatori che rappresentano i pilastri dell’attuale Napoli. Giuntoli sta iniziando a lavorare su diversi rinnovi scottanti, per blindare i pilastri del club ed evitare che con l’avvicinare delle scadenze si facciano sentire le sirene di mercato rischiando di perdere l’investimento fatto a parametro zero.

Tra i giocatori che rappresentano sicuramente uno dei giocatori cardine del Napoli c’è Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco con l’arrivo di Spalletti è totalmente rinato. Grazie al lavoro mentale e di condizione fisica fatto sotto la guida del tecnico Stan è passato dall’essere ai margini a diventare centrale nel gioco e nella manovra del Napoli. Lobotka è il cervello e il motore del Napoli di Spalletti. Da vertice basso del centrocampo a tre si è imposto come uno dei centrocampisti più importanti del nostro campionato. Lobotka si è preso il Napoli.

L’importanza assunta dal giocatore nello scacchiere tattico di Spalletti e nell’economia del Napoli hanno fatto tornare di moda il discorso rinnovo. Il contratto del giocatore scade nel 2025, ma la società potrebbe presto decidere di premiare il suo alto rendimento sul campo con un riconoscimento contrattuale che blindi il suo futuro al Napoli.

Lobotka, rinnovo più vicino: la società ha pronta l’offerta

Come riportato dal Corriere di mezzogiorno, il Napoli sta lavorando a rinsaldare la posizione centrale che Lobotka ha assunto nel progetto azzurro. Se il Napoli nel corso dell’ultimo rinnovo si era limitato ad esercitare l’opzione di prolungamento sino al 2025, questa volta gli azzurri dovrebbero sedersi al tavolino con gli agenti del giocatore per trovare un nuovo accordo con l’entourage di Lobotka.

Nei piani della società c’è mettere sul piatto un prolungamento di contratto con un importante aumento dell’ingaggio percepito, che al momento è fissato a 1,8 milioni di euro a stagione. Un riconoscimento al giocatore per le prestazioni sul campo che anche quest’anno si stanno rivelando di alto livello. Lobotka è uno dei fedelissimi di Spalletti. In stagione ha giocato 9 partite (7 da titolare e due da subentrato) tra campionato e Champions, mettendo a segno 1 gol e 1 assist. Il Napoli ha tutte le intenzioni di affidare a lui le chiavi del centrocampo azzurro anche per le prossime stagioni.