Un ex Napoli sta per trovare squadra: è a due passi dal “Maradona”

Un ex del Napoli, che si è svincolato lo scorso 30 giugno, potrebbe tornare a giocare in Campania e trovare squadra a due passi dal capoluogo partenopeo



Ha fatto parte della piccola “truppa” di azzurri che hanno lasciato il Napoli a parametro zero lo scorso 30 giugno. L’unico rimasto a non aver ancora trovato squadra. Faouzi Ghoulam ha composto la nutrita schiera di partenti dello scorso calciomercato, e allo stesso tempo uno degli ingaggi pesanti (quasi 2.5 milioni a stagione) di cui il club azzurro si è liberato. Alle prese con tantissimi infortuni e sempre sulla via del recupero ma mai pienamente rientrato a regime, l’algerino ha faticato a trovare squadra.

A 31 anni non ha alcuna intenzione di smettere, e durante l’estate ha continuato ad allenarsi da solo. Sui suoi canali social pubblica spesso video del lavoro, dove il terzino appare tonico e in forma. Tuttavia, le scarse garanzie fisiche non hanno indotto alcun club ad avanzare una proposta. Il giocatore non molla e prosegue nel lavoro individuale alla ricerca di una chiamata. Essendosi svincolato col mercato aperto può accasarsi in qualsiasi momento, senza fretta. Ed è proprio questo che spera Ghoulam. Una possibilità potrebbe aprirsi ancora in Campania, a pochi chilometri da Napoli. Il Benevento ha cambiato allenatore, e con Fabio Cannavaro in panchina potrebbe sondare l’ex azzurro.

Ghoulam al Benevento? L’idea c’è, ma resta l’incognita sulle condizioni fisiche

Si tratta solo di un’idea, che sarebbe arrivata direttamente dal nuovo tecnico, ma senza ipotizzare nulla di concreto. Se le condizioni fisiche del giocatore fossero buone, a Cannavaro farebbe piacere portare nella sua nuova squadra un giocatore esperto e di livello internazionale. Quando era al top fisicamente a Napoli faceva la differenza, e se in buone condizioni fisiche potrebbe fare bene in Serie B. Un’occasione di rilancio, forse una suggestione, ma il club sannita ci sta ragionando.

L’idea è di far fare all’algerino una sorta di test, un provino per testarne le condizioni fisiche. Non è detto che il giocatore accetti (Ghoulam risulta perfettamente integro) ma la tentazione di tornare a giocare a pochi passi da Napoli e con Fabio Cannavaro in panchina è molto forte. A decidere il presidente Vigorito, che lascerà all’allenatore fare un po’ di valutazioni sulla rosa. Solo se ci sarà l’effettiva esigenza di un terzino sinistro si proverà a contattare Ghoulam per il clamoroso e suggestivo rilancio.