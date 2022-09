Napoli pazza di Raspadori, il regalo della fidanzata è unico: ‘Che meraviglia’

Raspadori fa impazzire Napoli e i suoi tifosi, la ragazza gli fa un regalo unico dopo il suo primo gol in Champions League.

Due gol in due partite consecutive. Due lampi a seguito di alcune prestazioni poco convincenti e il fardello dell’eredità di Mertens, parecchio pesante da raccogliere. Giacomo Raspadori è arrivato a Napoli con grande entusiasmo e solo dopo un mese è riuscito a trovare il sorriso. E ieri, peraltro, è stato anche autore del gol vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra.

Dal momento in cui il club azzurro ha mostrato interesse, il ragazzo ha fatto di tutto per giocare al Diego Armando Maradona. E non è un caso che Spalletti l’ha difeso dalle critiche, l’ha tenuto in campo contro lo Spezia nonostante le prestazioni e l’ha gettato in Champions League nel momento giusto per farlo sbloccare anche in Europa. Insomma, il mister ha capito che l’attaccante della Nazionale è un gioiello prezioso da preservare, un jolly che può essere utile per tutta la stagione. E soprattutto è un ragazzo d’oro, che si allena con costanza e determinazione, pur sapendo che il posto da titolarissimo sarà davvero difficile da conquistare, soprattutto nel 4-3-3.

Ora, l’ex Sassuolo si gode il momento felice con la sua ragazza, sbarcata a Napoli per seguirlo e stargli accanto: il regalo di Elisa per Jack è davvero unico!

Napoli, in casa Raspadori spunta la…statua! Il regalo della fidanzata – FOTO

Giacomo Raspadori è fidanzato con Elisa da cinque anni. I due si sono conosciuti in una spiaggia di Riccione, mentre giocavano a beach volley. Altro che amore estivo. E’ stato davvero un colpo di fulmine. La ragazza ha visto crescere professionalmente l’attaccante, prima al Sassuolo, poi in Nazionale da Campione d’Europa e oggi al Maradona con la maglia del Napoli.

Non è stato facile lasciare l’Emilia Romagna, ma Elisa non ha avuto di certo dubbi a seguire Jack in questa nuova avventura. E in questi giorni mostra sui social quanto si sia innamorata della città partenopea, dei suoi colori, dei sapori e dell’aria che si respira nei vicoli.

La compagna di Giacomo, a seguito del gol in Champions League, ha voluto fare un piccolo ma significativo regalo all’attaccante del Napoli. Infatti, come rivelato nelle storie su Instagram, Elisa è andata a San Gregorio Armeno e ha acquistato in una bottega la statuetta in miniatura di Raspadori.

E’ diventato ormai un grande classico per i tesserati azzurri acquistare la propria raffigurazione in ceramica. Anche Spalletti, al termine della scorsa stagione, ha fatto un balzo nel centro storico della città per ritirare la sua statua.

Impossibile resistere all’arte dei pastori degli artigiani napoletani che, nonostante i tempi, riescono a difendere la tradizione, dando uno sguardo al futuro.