Quando Maradona rifiutò il Napoli: il retroscena del mister

C’è stato un momento in cui Diego Armando Maradona ha rifiutato il Napoli: il retroscena inaspettato del mister azzurro.

Quanti aneddoti sono stati raccontati su Diego Armando Maradona? Chi ha vissuto lo spogliatoio azzurro ha tantissimi episodi da raccontare sull’argentino. Per come viveva la città, per come si allenava (e per quante volte saltava l’allenamento), per il carisma e la leadership che metteva in campo, il Pibe de Oro ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei napoletani e dei suoi compagni di squadra.

Con la formazione partenopea, Maradona ha conquistato innanzitutto due Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa UEFA. Ma al di là dei trofei, è grazie alle prestazioni in Italia che ha raggiunto una visibilità mondiale ed è diventato uno dei più forti calciatori del globo. Tuttavia, la sua esperienza al Napoli è stata macchiata da quella positività alla cocaina, che l’ha tenuto fuori dal campo per oltre un anno.

A seguito del controllo antidoping, Maradona decise di lasciare il Napoli. Era il 1991 quando dovette fermarsi, ma nell’estate del 1992 ripartì dal Siviglia, dove ritrovò l’ex ct dell’Argentina Bilardo. Ma poco prima, un ex allenatore azzurro provò a convincere il Pibe de Oro a ritornare a Napoli.

Maradona e le telefonate di Ciro Ferrara: perché rifiutò Napoli

Quando Maradona fu sospeso e decise di lasciare il Napoli, lo spogliatoio azzurro era scontento. Si respirava un’aria particolare. D’altronde, la stagione 90-91 terminò con un triste settimo posto. Nell’estate del 1991 arrivò Claudio Ranieri sulla panchina azzurra. La squadra restava molto competitiva, ma prima del suo campione argentino, deciso poi a non ritornare.

L’ex mister del Napoli, in ogni caso, provò a convincere Maradona a tornare. I vecchi compagni del Pibe de Oro sperarono invano, così come l’intera piazza. Sarebbe stato un gradito ritorno. Un sogno. Ranieri ha rivelato il retroscena al Festival dello Sport di Trento, spiegando che insieme a Ciro Ferrara – ex compagno di Diego e suo grande amico – provò a telefonarlo: “Ma lui rifiutò“. E così, l’attaccante campione del Mondo 1986 proseguì la carriera al Siviglia nell’estate del 1992.

Ranieri concluse la stagione al quarto posto, riportando il Napoli in Coppa UEFA. “Adesso un quarto posto ti fa andare in Champions League…“, ha dichiarato orgogliosamente l’allenatore alla manifestazione organizzata dalla Gazzetta dello Sport. In ogni caso, Claudio ha lasciato un buon ricordo ai napoletani. E più in generale ha lasciato un buon ricordo in ogni club. Chiaramente, in Premier League è riuscito a scrivere la storia, conquistando il campionato inglese da outsider con il Leicester. Una vera e propria favola calcistica.