Keylor Navas-Napoli: la decisione ufficiale degli azzurri

Il Napoli ha preso una decisione importante riguardo il possibile acquisto a Gennaio di Keylor Navas, inseguito a lungo in estate.

Il Napoli è stato il gran protagonista della sessione estiva di calciomercato in Italia, con gli azzurri che si sono mossi molto tanto in entrata quanto in uscita. Uno dei colpi di mercato che i partenopei non sono però riusciti a piazzare è stato Keylor Navas, con il portiere del Paris Saint-Germain che è stato inseguito dalla società azzurra per tutto il mese di Agosto.

Alla fine, il portiere costaricense non è arrivato poiché non è riuscito a trovare un accordo con il proprio club per la risoluzione del contratto, con il Napoli che ha preferito concedere un’altra opportunità a Meret anziché puntare su Kepa del Chelsea. Nonostante ciò, i rumors sull’approdo di Keylor Navas al Napoli non si sono spenti e si è parlato di un possibile arrivo del portiere costaricense a Gennaio. Ecco qual’è la posizione ufficiale del Napoli al riguardo.

Il Napoli molla definitivamente Navas: fiducia a Meret

Il Napoli ha deciso di non acquistare Keylor Navas nella prossima finestra di mercato. Gli azzurri sono rimasti molto soddisfatti del rendimento avuto in questi primi 2 mesi di campionato da Meret e non voglio cambiare in corsa. Ad affermarlo è stato il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato che a RaiNews 24 ha negato l’arrivo di Navas a Gennaio: “C’è solo Alex Meret nel futuro azzurro. Il portiere è pronto per il rinnovo e non avrà ombre alle sue spalle” – ha dichiarato il giornalista sicuro – “Smentite totali su un possibile ritorno su Keylor Navas a gennaio. Zero possibilità” ha poi aggiunto in maniera secca.

Venerato ha poi fatto sapere che a Napoli non si stia minimamente pensando a Keylor Navas ed anche il suo agente Jorge Mendes ne ha preso atto. L’esperto di mercato ha rivelato un retroscena interessante a tal proposito, affermando come l’agente di Navas lo stia proponendo a club inglesi e spagnoli avendo capito che per il suo assistito le possibilità di giocare nel Napoli sono ormai sfumate.

La decisione del Napoli è di puntare su Meret per questa stagione, con Venerato che ha affermato che la società azzurra non acquisterà alcun portiere nella sessione invernale. L’esperto di mercato ha poi fatto sapere come il Napoli abbia già rassicurato da questo punto di vista l’agente del portiere azzurro Federico Pastorello con il quale stanno andando avanti in maniera positiva i colloqui per il rinnovo del contratto, in scadenza a fine stagione.

Da entrambe le parti filtra ottimismo e nelle prossime settimane potrebbero già esserci novità in questo senso. Ci sarà ancora da aspettare, ma una cosa è sicura: il Napoli ha affidato le chiavi della propria porta a Meret e non le affiderà ad altri né quest’anno, né per le prossime stagioni. D’altronde il ds azzurro Cristiano Giuntoli aveva già fatto capire al termine del mercato la grande fiducia che ha la società nei confronti di Meret ed il portiere azzurro sta ripagando questa fiducia alla grande con prestazioni importanti in campo.