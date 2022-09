Napoli, Zazzaroni azzarda: “E’ più forte di Koulibaly”

By

Ivan Zazzaroni si è espresso in maniera netta su un paragone tra Kalidou Koulibaly ed un giocatore del Napoli.

Il Napoli ha concluso il primo scorcio di stagione alla grandissima, visto il super successo di domenica contro il Milan di Stefano Pioli. Gli azzurri, infatti, dopo aver sofferto i ripetuti attacchi del team rossonero, sono riusciti comunque a portare a casa tre punti fondamentali per il continuo della stagione. I partenopei, di fatto, sono primi sia in Serie A che nel proprio girone di Champions League.

Dopo gli addii importanti che si sono susseguiti nel corso di quest’estate, sinceramente, non si aspettava nessuno che il Napoli potesse guidare la sia del campionato che del proprio raggruppamento della massima competizione europea. Lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito più di una volta l’importanza di chi ha lasciato il club partenopeo: “Sono arrivati giovani di qualità, ma non sarà facile recuperare la personalità e l’esperienza di chi è andato via”.

Tra le grandissime personalità che hanno lasciato il Napoli nell’ultima sessione di mercato bisogna inserire, ovviamente, Kalidou Koulibaly. Il senegalese, infatti, è stato ceduto per 40 milioni di euro al Chelsea dove, però, sta trovando qualche difficoltà. Di fatto, il calciatore, dopo un super inizio, non sta fornendo delle prestazioni da ricordare. Proprio del centrale ci sono state alcune dichiarazioni Ivan Zazzaroni che stanno facendo molto discutere.

Napoli, Zazzarroni: “Kim è più forte di Koulibaly”

Il direttore del ‘Corriere dello Sport’, infatti, ha parlato così di Koulibaly ai microfoni ufficiali di ‘OttoChannel’: “Lo conosciamo sia fisicamente che tecnicamente, ma in Inghilterra sta facendo malissimo. Kim è più forte di lui, ma non come valori assoluti. Il sudcoreano, infatti, sbaglia meno, soprattutto rispetto all’ultimo Kalidou”.

Ivan Zazzaroni ha poi continuato il suo intervento: “Koulibaly, come affermava lo stesso Maurizio Sarri, ha la ‘cavolata incorporata’ e non è riuscito a togliersi questa sua caratteristica. Kim, invece, non commette errori. E’ meno potente del senegalese, ma è più lineare. Il sudcoreano di testa riesce a prenderle tutte e tiene bene la posizione di competenza. Inoltre, tutti i club d’Europa lo volevano”. Fino a qualche settimana queste dichiarazioni del direttore del Corriere dello Sport possono sembrare esagerate, ma c’è da dire che le prestazioni dell’ex Fenerbahce hanno sorpreso tutti.

Napoli, l’inizio di Kim in azzurro ha impressionato tutti

Kim Min-Jae, infatti, nonostante il campionato diverso, sembra che sia tra le fila del Napoli da tantissimo tempo. Di fatto, il centrale si è ambientato subito nel team partenopeo,dando subito sicurezza a tutto il reparto difensivo. Proprio contro il Milan, il sudcoreano ha fornito la sua migliore prestazione da quando gioca con la maglia azzurra. La dimostrazione della sua super gara contro i rossoneri è data dal fatto che il suo intervento in spaccata sul colpo di testa di Brahim Diaz è diventato virale sui social.