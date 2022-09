Napoli-Torino, in attacco possibile debutto a sorpresa da titolare

Problemi in attacco per Spalletti in vista di Napoli-Torino. L’assenza di Politano e i dubbi su Lozano spingono per una soluzione a sorpresa

Ancora pochi giorni e gli impegni delle nazionali volgeranno al termine. Per l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti non resta che incrociare le dita e sperare che non arrivino infortunati. Tuttavia la squadra azzurra non è esente da problemi fisici: Osimhen è ancora ai box, e intanto si è fermato anche Matteo Politano. Il tecnico ritrova Demme ma ha un problema in attacco.

Senza Politano (che stava facendo molto bene) nel ruolo di attaccante destro il posto è riservato a Hirving Lozano. Ma non sarà così semplice vederlo titolare sabato al “Maradona” contro il Torino. Il messicano ha ritrovato il gol con la sua nazionale, ma sarà l’ultimo a rientrare in Italia. Mercoledì notte (ora italiana) giocherà la seconda amichevole, contro la Colombia. Per questo motivo il rientro a Napoli non sarà prima di giovedì sera. Lozano potrà svolgere solo la seduta di rifinitura, visto che col Toro si giocherà di sabato. Politano è alle prese con un problema alla caviglia, che lo terrà fuori per circa un mese.

Politano è out, Lozano in dubbio: Spalletti prepara un debutto inaspettato

Le sue condizioni dovranno essere valutate con molta attenzione: oltre al lungo viaggio, avrà poco tempo per recuperare. Ecco perché Spalletti potrebbe optare per una soluzione più cauta: vale a dire far debuttare Alessio Zerbin dal primo minuto, al posto di Politano. L’ex Frosinone è un esterno molto duttile: può fare il terzino e l’attaccante, sia a destra che a sinistra. Il tecnico di Certaldo sarebbe tentato da questa soluzione, visto che sta dando fiducia all’ex Primavera azzurro.

Sarebbe sicuramente una scelta per certi versi azzardata, anche perché Zerbin è entrato a metà secondo tempo nel match col Milan, con un impatto non convincente. La qualità della sua prestazione è salita col procedere della gara, e questo potrebbe essere lo spunto positivo su cui Spalletti potrebbe preparare il debutto da titolare del biondo esterno azzurro.