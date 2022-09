“Il mio favorito è il Napoli”: l’ex stella lancia gli azzurri per il titolo

L’ex leggenda della Serie A si è espresso sulla lotta scudetto. L’investitura per il Napoli: “E’ il mio favorito”

Il campionato di Serie A ha visto disputate appena le prime sette giornate, ma la lotta scudetto è già pronta ad infiammarsi. Rispetto ai pronostici della vigilia sono già arrivate le prime sorprese. Juventus e Inter hanno mostrato i primi limiti di gioco e risultati. Bianconeri e nerazzurri, tra i favoriti della vigilia, stanno attraversando un periodo di forte crisi di gioco e risultati, che durante la sosta dovranno riuscire ad invertire per non perdere il filo con le squadre che invece sono partite forti e uscire dalla rosa delle contendenti allo scudetto. Juventus e Inter occupano attualmente rispettivamente l’ottavo e il settimo posto con 10 e 12 punti. E’ partito meglio il Milan. Nonostante la sconfitta contro il Napoli i rossoneri occupano il quinto posto in classifica con 14 punti e si candidano al bis scudetto. Chi è partito invece benissimo e meglio rispetto alle altre contendenti certamente è il Napoli.

Gli azzurri sono saldi al comando della classifica del campionato, con 17 punti, al pari dell’Atalanta. Il Napoli ha sovvertito il pronostico di chi pensava che, per via della rosa profondamente rivoluzionata in estate e degli addii pesanti dei “pilastri” Mertens, Koulibaly e Insigne, gli azzurri avrebbero faticato. Spalletti ha dimostrato di riuscire a ricostruire molto velocemente l’identità della squadra e a rodare i nuovi meccanismi. Bel gioco e risultati: il Napoli adesso convince tutti, e le quotazioni scudetto degli azzurri nelle ultime settimane sono schizzate anche tra gli addetti ai lavori.

Napoli, gli azzurri conquistano anche Gullit: la lotta scudetto secondo l’ex rossonero

Anche una leggenda del calcio come Ruud Gullit, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla lotta scudetto del campionato italiano. Anche l’ex centrocampista del Milan ha applaudito il rendimento del Napoli. Gli azzurri secondo l’olandese starebbero mostrando un gioco fantastico. “E’ una squadra organizzata che però fa emergete anche la fantasia naturale”. Gullit vede gli azzurri come possibili candidati alla vittoria finale. “Sono i miei favoriti al momento”.

Quanto alle altre big, Gullit ha promosso anche il Milan. “Anche i rossoneri sono su quel livello”. Più complicata la situazione di Juventus e Inter, anche se secondo Gullit si parte da prospettive differenti. “La Juventus è in crisi, bisogna vedere se riusciranno a risolverla in tempi brevi”. I nerazzurri invece secondo l’ex giocatore non stanno esprimendo tutto il loro potenziale. “Hanno grandi margini di crescita”. Attenzione anche, avvisa Gullit, all’exploit di Roma e Atalanta. I bergamaschi sono partiti fortissimi, e condivido proprio con il Napoli il primo posto in classifica. La Roma di José Mourinho e Paulo Dybala nonostante qualche passo falso, si posizione subito il Milan con 13 punti. La lotta scudetto è dunque ancora apertissima.