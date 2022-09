Maradona, il murale a Pompei è da brividi: chi è l’autore dell’opera

Un nuovo murale dedicato a Diego Armando Maradona spunta a Pompei: chi è l’autore dell’opera che ha incantato i fan dell’argentino.

Da qualche ora a Pompei, in provincia di Napoli, è apparso uno straordinario murale di Diego Armando Maradona. Ormai sono trascorsi quasi due anni dalla scomparsa del Pibe de Oro. La sua assenza si fa sentire, e i fan sparsi per tutto il mondo non perdono occasione per celebrarlo in ogni modo.

Questa volta è toccata a Pompei. Una città molto cara a Diego. Infatti, l’ex massaggiatore del Napoli Salvatore Carmando ha rivelato che Maradona portava giochi e faceva donazioni puntuali all’orfanotrofio di Pompei, che accoglieva i bambini al Santuario. Era un appuntamento a scadenza annuale. A Natale, l’argentino si recava alla struttura per regalare doni e strappare un sorriso a tutti i ragazzini. Il legame tra Pompei e Maradona si rafforza ancor più con lo splendido murale, che nella giornata del 24 settembre ha ufficialmente preso vita.

L’autore dell’opera è Maximiliano Bagnasco, un artista argentino famoso in tutto il mondo per la sua street art. E in passato, lo stesso autore, ha già ideato e realizzato delle opere con Diego protagonista. Max è un maradoniano!

Maradona a Pompei: chi è l’artista che ha realizzato l’opera

“Ho visto Maradona“. Così Bagnasco annuncia la sua nuova opera per le strade di Pompei. L’artista argentino di 40 anni è sbarcato in Italia per realizzare un murale spettacolare di Diego con la maglia della selezione argentina. Maradona è stato rappresentato con le mani congiunte, quasi a chiedere perdono. Tra i polsi due bracciali, la fascia da capitano sul braccio sinistro, lo stemma dell’Argentina da una parte e quello del Napoli dall’altra. In realtà, infatti, Maxi aveva programmato di inserire il logo dell’Adidas, riproducendo realisticamente la divisa dell’Albiceleste. Tuttavia, l’artista ha cambiato all’ultimo minuto e ha voluto omaggiare il club azzurro, rendendo unico il murale.

Maxi Bagnasco si definisce maradoniano. Dopo la morte di Diego, sempre più spesso, ha realizzato opere per ricordare e celebrare il Pibe de Oro. Solo di recente ha realizzato un suo desiderio: disegnare Maradona su un aereo, il Tango D10S.

L’artista ha iniziato sin dalla tenera età a stupire con rappresentazioni e figure. Le sue idee si trasformavano in piccole opere d’arte che gli consentirono di spiccare per la sua bravura sin da quando aveva nove anni: “A quell’età frequentavo laboratori di pittura e vinsi il primo concorso, realizzando un opera di Van Gogh“. Nel 2021, in un’intervista rilasciata a Gente, manifestava il sogno di disegnare un murale di Maradona a Napoli. Dopo appena un anno, Bagnasco ci è riuscito.

Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera da artista di strada, Maximiliano ha realizzato moltissime opere famose in tutto il mondo: da Lionel Messi a Jorge Luis Borges, fino a un murale con alcuni campioni NBA ed uno sulla guerra in Ucraina, dipinto a Buenos Aires. Insomma, Maxi viaggia per far conoscere la sua arte e portare testimonianze della cultura argentina in ogni angolo del globo. Chiaramente, da grande fan di Maradona, è proprio lui il soggetto più riprodotto negli ultimi anni.