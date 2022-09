Napoli, che sollievo per Spalletti: potrebbe rientrare a breve

Buone notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico potrebbe presto recuperare uno dei pezzi da novanta: le ultime

Dopo la pausa per le Nazionali il Napoli è pronto a tornare in campo per la gara contro il Torino. Gli azzurri vogliono riprendere il loro cammino vincente che per ora li ha portati al primo posto in classifica, a pari merito con l’Atalanta.

Gli azzurri vogliono ripartire dalla splendida vittoria ottenuta contro il Milan, un uno a due che ha lanciato il Napoli nella corsa scudetto e ha fatto sognare i tifosi. Il Napoli intende continuare la sua cavalcata, a partire proprio dalla sfida contro i granata.

Per la sfida contro il Torino Spalletti ha recuperato tutti i suoi uomini, di ritorno dalle rispettive selezioni nazionali. Il tecnico, che ha recuperato anche Diego Demme dall’infortunio al piede che lo ha tenuto fuori questo avvio di stagione, dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen, uscito anzitempo dalla sfida di Champions contro il Liverpool e ancora alle prese con una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.

Buone notizie arrivano invece da Matteo Politano. Il giocatore era uscito acciaccato dalla sfida contro il Milan. Inizialmente sembrava si trattasse di una cosa di poco conto, tanto che il giocatore aveva comunque provato a raggiungere il ritiro della Nazionale. Poco dopo però il giocatore si è dovuto arrendere. A Napoli è arrivata la diagnosi che ha messo in apprensione l’ambiente azzurro. Le analisi fatte dal giocatore hanno riscontrato una distrazione al legamento peroneo astragalico anteriore della caviglia destra. Nelle ultime ore però sono arrivate buone notizie che fanno ben sperare Spalletti e il Napoli.

Buone notizie dall’infermeria: si avvicina il rientro di Politano

Come riporta il Corriere di Mezzogiorno infatti Matteo Politano potrebbe tornare anzitempo dal suo infortunio. Inizialmente si parlava di una assenza di circa venti giorni, ma il percorso di recupero del giocatore starebbe procedendo meglio del previsto. Il programma di recupero sta avendo gli effetti sperati, e la caviglia del giocatore sta rispondendo bene alle cure.

I venti giorni di stop qualora nei prossimi giorni continuassero ad arrivare riscontri positivi potrebbero ridursi drasticamente. Era previsto che il giocatore rientrasse in occasione di Cremonese – Napoli, in programma il prossimo 9 Ottobre. In realtà Politano sta già accorciando i tempi, ed ha già iniziato il lavoro personalizzato che porterà al reintegro in gruppo.

Le condizioni del giocatore verranno seguite giorno per giorno, tanto che la sua presenza potrebbe già essere valutata per la sfida contro il Torino. Un’ipotesi complicata e marginale quella di vedere Politano in panchina già sabato, ma che sino all’ultimo verrà presa in considerazione. Più probabile però che il rientro di Politano arrivi direttamente nella trasferta di Amsterdam contro l’Ajax prevista per il 4 ottobre.