Da Lobotka a Raspadori e Lozano: la data di rientro dei nazionali di Spalletti

Luciano Spalletti aspetta il rientro dei Nazionali. Il tecnico pronto alla gara contro il Torino: ecco quando saranno a disposizione.

Dopo la lunga pausa delle Nazionali, chiusa con una doppia importante vittoria della Nazionale azzurra che ha trionfato per 1 rete a 0 contro l’Inghilterra e per 2 reti a 0 contro l’Ungheria classificandosi in testa al girone di Nations League, è tempo di rituffarsi sul campionato e sulla Serie A.

Il Napoli è pronto a rituffarsi a capofitto nella lotta scudetto. Gli azzurri sono reduci da un inizio di stagione davvero esaltante. I partenopei sono primi in classifica a 17 punti in classifica, a pari punti con l’Atalanta. Gli azzurri hanno sin qui collezionato 5 vittorie e 2 pareggi.

Spalletti e i suoi intendono continuare su questa strada, sulla scia dell’entusiasmo dell’importantissima vittoria raggiunta contro il Milan nell’ultima gara di campionato, dove gli azzurri hanno conquistato il “big match” da lotta scudetto contro i rossoneri vincendo per 2 reti ad uno.

Al rientro della sosta gli azzurri sono chiamati ad una impegnativa sfida conto il Torino. I granata sono una squadra fisica ed intensa, bravi ad ingabbiare le reti delle maglie avversarie.

Spalletti aspetta i Nazionali, ecco quando torneranno gli azzurri

Spalletti avrà solo qualche giorno di tempo per preparare al meglio l’incontro. I giocatori del Napoli infatti rientreranno nei prossimi giorni in città e si metteranno subito al lavoro per il rientro in campionato.

I primi a rientrare dal ritiro della Nazionale saranno Lobotka e Zielinski, mentre poi dovrebbe toccare ad Elmas, Kvaratskhelia (autore di due reti in Nazionale, una contro la Macedonia e l’altra contro Gibilterra), e agli azzurri di Lorenzo, Meret e Raspadori, anche lui grande protagonista in Nazionale con le reti contro Inghilterra e Ungheria nelle vittorie azzurre (1 a 0 agli inglesi e 2 a 0 contro gli ungheresi).

Sono ancora impegnati con le rispettive Nazionali, e torneranno quindi in ritardo rispetto ai compagni, Mario Rui, Olivera, Ostigard e Rrahmani, impegnati ancora con Portogallo, Uruguay, Norvegia e Kosovo.

Proprio negli ultimi giorni Rrahmani aveva allarmato tutti accusando un problema fisico alla coscia. Il giocatore era stato costretto a saltare la sfida contro l’Irlanda del Nord, ma secondo gli ultimi rumors dopo un programma personalizzato ha totalmente recuperato e si è messo a disposizione per la gara contro il Cipro. Un sospiro di sollievo, quindi, anche per il Napoli.

L’ultimo a rientrare agli ordini di Spalletti sarà Hirving Lozano, l’ultimo a scendere in campo con il suo Messico. Solo nella giornata di Venerdì dunque il tecnico avrà modo di lavorare con la squadra al completo. Pochissimo tempo dunque per preparare la gara contro il Torino. Il tecnico dovrà come ormai noto fare a meno di due assenze pesanti, quelle di Victor Osimhen e Matteo Politano, ancora alle prese con gli infortuni che li stanno tenendo fermi ai box.