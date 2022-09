Napoli, che guaio per l’attaccante: nuovo infortunio, le condizoni

In attesa della gara di sabato contro il il Torino, Spalletti deve pensare a come comporre l’attacco acciaccato da diversi infortuni.

Il Napoli torna in campo dopo la pausa per le nazionali. Sabato prossimo alle ore 15.00 se la vedra con l’ostico Torino di Ivan Juric. Spalletti dovrà tuttavia fare a meno di alcuni calciatori, fermi ai box per diversi problemi fisici.

Non può ritenersi fortunato Luciano Spalletti. Al termine della sosta delle nazionali e a pochi giorni dal ritorno del campionato, dovrà risolvere alcuni rompicapi non semplici. Anzitutto, dovrà valutare se Politano, infortunatosi la scorsa giornata di Serie A contro il Milan, sarà pronto almeno per giocare qualche scampolo di partita. Successivamente, si dovrà consultare con lo staff medico per vedere se Amir Rrahmani, titolare in Nations League con il suo Kosovo, ce la farà a scendere in campo dal primo minuto.

Nelle ultime ore, tuttavia, Spalletti ha ricevuto un’altra brutta notizie riferita alle condizioni fisiche dell’esterno messicano Hirving Lozano.

Napoli, Lozano in panchina con la Nazionale: si teme un infortunio muscolare

Secondo quanto riferito da alcuni media messicani, tra cui Soy Fùtblol, il Chucky Lozano non sarebbe sceso in campo contro la Colombia a causa di uno strappo muscolare alla gamba destra. La notizia ha ovviamente scosso l’ambiente Napoli, in quanto Spalletti sperava di recuperarlo in vista della gara di sabato al Maradona contro il Torino.

Ora, a distanza di pochi giorni dal match, dovrà fare i conti con una rosa acciaccata da diversi infortuni: il tecnico toscano sperava infatti di rilanciare il messicano dal primo minuto per ovviare alla mancanza di Matteo Politano, anche lui bloccato da infortunio alla caviglia destra.

Al momento pochi sembrerebbero conoscere le reali condizioni del messicano. Infatti, dopo aver segnato contro il Perù, nella prima amichevole della sosta, il commissario tecnico della Tricolor Gerardo Martino lo ha misteriosamente fatto sedere in panchina. Successivamente, alcuni media messicani hanno lanciato l’allarme di un possibile infortunio emerso nelle ore precedenti alla partita. Ora sta allo staff medico del Napoli accertare le condizioni di Lozano appena atterrerà in Italia nelle prossime ore.