Napoli, c’è l’accordo per il rinnovo: cifre e durata del contratto

Il Napoli ha approfittato della pausa delle Nazionali per pensare al futuro, con il club azzurro che è deciso a concludere un importante rinnovo di contratto.

Il Napoli viaggia a gonfie vele sia in campionto che in Champions League. Pochi avrebbero pensato che i partenopei avrebbero immediatamente messo da parte i pesanti addii estivi per pensare esclusivamente a come coltivare i nuovi talenti, Kvaratskhelia e Raspadori su tutti. Il momento è fantastico, ma sia Aurelio De Laurentiis che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli stanno pensando già al prossimo futuro.

Il Napoli è infatti in trattativa avanzata per portare a termine il rinnovo di contratto del suo portiere Alex Meret che, da sicuro partente la scorsa estate, è diventato, grazie al duro lavoro individuale e a una serie di prestazioni importanti, il punto di riferimento tra i pali.

Napoli, si punta al rinnovo di Alex Meret: tutte le cifre

I contatti tra l’agente Federico Pastorello e la società azzurra si stanno facendo più insistenti e delineano uno scenario positivo. Infatti, l’intenzione dell’agente è quella di ultimare nel più breve tempo possibile il rinnovo contrattuale, con Meret che non vede l’ora di rimanere ancora per altri anni il numero uno degli azzurri.

Secondo Cronache di Napoli, Pastorello e Giuntoli dovrebbero incontrarsi nelle prossime ore per delinare il dà farsi. Al momento le cifre sul tavolo sono piuttosto chiare: 1,7-1,8 milioni di euro netti a stagioni fino al 2027. Sono dunque lontani i tempi in cui i tifosi non vedevano l’ora che l’ex Udinese cambiasse squadra in modo da accogliere a braccia aperte il più quotato Keylor Navas: grazie a un inizio campionato eccezionale, condito da una serie di parate di altissimo livello (si ricordi l’ultima contro Olivier Giroud in Milan-Napoli), il giudizio dei tifosi su Alex è drasticamente cambiato in positivo.