Napoli-Ajax, ottima notizia per i tifosi: ora è possibile farlo

Da domani sabato 1°ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per la partita Napoli-Ajax, match di Champions League in programma il prossimo 12 ottobre

Dopo la sosta dovuta agli impegni con la Nazionale, gran parte dei giocatori del Napoli sono tornati a Castel Volturno in vista degli allenamenti. Sabato c’è da giocare una partita fondamentale come quella contro il Torino, ma i tifosi sono già proiettati per il prossimo 12 ottobre, quando alle ore 18.45, allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’, si disputerà il match di Champions League Napoli-Ajax.

I tifosi partenopei non vedono l’ora di ascoltare di nuovo la celebre musica che accompagna da sempre gli scontri di Champions League. Contro l’Ajax sarà probabilmente la partita più importante del girone, quella che in breve deciderà il destino degli azzurri, al momento primi con sette reti fatte e una sola subita. Nei primi due incontri, quelli contro Liverpool e Rangers, i ragazzi di Spalletti hanno infatti vinto dominando l’avversario in tutto e per tutto.

Napoli-Ajax: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti

I biglietti della gara di Champions league, in programma come detto il prossimo 12 ottobre alle ore 18.45, saranno venduti a partire dalle ore 10 di sabato 1° ottobre. Il Napoli, mediante un comunicato ufficiale, ha fatto sapere ai tifosi abbonati che per i primi due giorni avranno la possibilità non solo di usufruire della prelazione sull’acquisto, ma avranno anche uno sconto del 20% sul prezzo totale del biglietto. Ricordiamo che ogni tifoso può acquistare al massimo quattro biglietti online sul sito TicketOne.

Ora diamo un’occhiata ai prezzi. Per quanto riguarda la tariffa intera i prezzi sono i seguenti: 80 euro per la Tribuna Posillipo, 75 euro per la Tribuna Nisida. La Tribuna Family prevede un prezzo di 10 euro (5 euro per i minori di 12 anni), mentre i biglietti per i Distinti Superiori e Inferiori costano rispettivamente 70 e 35 euro. I biglietti, infine, per le due Curve, inferiori e superiori, costano rispettivamente 50 e 25 euro.

Questi invece sono i prezzi riservati agli abbonati alla stagione 2022/2023: