Napoli-Torino, che sorpresa: Spalletti avrà anche loro

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della partita contro il Torino, recuperati due giocatori prima condizionati da due pesanti infortuni.

Il Napoli torna ad allenarsi in gruppo dopo la pausa delle Nazionali. Il prossimo sabato si giocherà una partita ostica contro il Torino di Juric, un allenatore che storicamente ha sempre dato filo da torcere a Spalletti. Gli azzurri vogliono consolidare il loro primato in classifica, ma per farlo dovranno evitare cali di tensione e approfittare di una difesa, come quella granata, che fino a questo momento ha mostrato parecchie lacune.

Gli azzurri cercheranno di sfruttare al massimo l’entusiasmo dello ‘Stadio Diego Armando Maradona’ che dall’inizio della nuova stagione ha sempre dimostrato il suo affetto spingendo i propri beniamini. Spalletti, tuttavia, avrà da gioire anche per un altro motivo, ovvero il recupero di due giocatori importanti prima acciaccati da fastidiosi infortuni.

Napoli-Torino: Spalletti riabbraccia Politano e Lozano

Sono proprio i due esterni a essere rientrati nel gruppo assieme ai compagni. Matteo Politano e Hirving Lozano erano destinati nella migliore delle ipotesi a sedersi in panchina. Tuttavia, nelle ultime entrambi hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici. Una notizia confortante perchè fino a poche ore fa tifosi erano già preoccupati per la gara contro il Torino.

Lo stesso Napoli ha avvisato con un comunicato le condizioni fisiche di entrambi i giocatori, comprese anche quelle di Victor Osimhen, fermo ai box dalla sfida di Champions League contro il Liverpool. Questo il comunicato degli azzurri: “Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra ha svolto esercizi atletici finalizzati alla rapidità e lavoro tattico. Successivamente partita a campo ridotto, possesso palla e chiusura con situazioni di gioco su palle inattive. Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano è rientrato dall’impegno con la Nazionale e ha svolto allenamento in gruppo”.

Napoli-Torino: out Gianluca Gaetano

Se da una parte Spalletti esulta per il recupero di due giocatori fondamentali come Hirving Lozano e Matteo Politano, dall’altra parte deve registrare a centrocampo la defezione di Gianluca Gaetano, un giocatore al momento quasi mai utilizzato ma comunque fondamentale. A riportarlo è lo stesso Napoli che ha svelato il motivo dell’assenza dell’ex Cremonese dal gruppo squadra, ovvero una sindrome para influenzale che l’avrebbe colpito nelle scorse ore.