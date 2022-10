Napoli-Torino, i convocati: che novità per Spalletti

Napoli-Torino, il tecnico Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati: sciolte le incognite su Lozano e Politano

Tra poche ore il Napoli scenderà in campo contro il Torino nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato e solo pochi minuti fa sono stati resi noti i convocati da Luciano Spalletti. La squadra è in ritiro, come accade per ogni prepartita, ed il tecnico ha diramato la lista di coloro che saranno presenti oggi al Maradona.

A spulciare l’elenco, notiamo come sia Politano che Lozano siano stati convocati; una buona notizia per il tecnico che ha recuperato a tempo di record l’esterno ex Inter, con il messicano che, evidentemente, non ha subìto nulla di grave in nazionale. Nella lista c’è anche il nome di Diego Demme, alla prima convocazione dopo l’infortunio in allenamento lo scorso agosto che l’ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi. Unico assente, quindi, Victor Osimhen; il nigeriano non è ancora pronto e non saranno forzati i tempi di recupero, mentre nella lista c’è anche il nome del giovane terzino Zedadka.