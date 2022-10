Napoli, l’annuncio UFFICIALE sorprende tutti: ha deciso di ritirarsi

Il Napoli sta vivendo un grandissimo momento, ma in queste ore c’è stato un annuncio che ha sorpreso tutto l’ambiente partenopeo.

Il Napoli ha risposto presente al rientro dalla sosta, visto che sabato scorso è riuscito a vincere nettamente contro il Torino di Ivan Juric. I partenopei, infatti, al 37’ della prima frazione di gara erano già sul 3-0, grazie alla doppietta di Frank Anguissa e al gol siglato da Khvicha Kvaratskhelia. Dopo la gara contro i granata, la squadra di Luciano Spalletti è attesa da un importantissimo match di Champions League.

Gli azzurri, infatti, sfideranno l’Ajax alla Cruijff Arena in un gara che può essere fondamentale per il passaggio del turno. Il Napoli, di fatto, in caso di successo, avrebbe un piede agli ottavi di finale di Champions League. La gara contro i lancieri, ovviamente, non sarà per nulla facile, visto sia la loro forza che la loro voglia di rivalsa per il pareggio di sabato ottenuto in campionato contro il Go Ahead Eagles.

Lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito le difficoltà della gara in conferenza stampa: “L’Ajax riesce a costruire bene, bisogna togliergli il tempo e lo spazio di giocata. Dovremo essere straordinari per chiudere il discorso qualificazione in queste due gare. Tuttavia, nonostante la gara contro il team olandese, l’ambiente partenopeo è stato sorpreso dal ritiro ufficiale dal calcio giocato da parte di un ex giocatore del Napoli.

Higuain si ritirerà a fine stagione: “E’ arrivato il momento di dire addio al calcio giocato”

"LLEGÓ EL DÍA DE DECIR ADIÓS AL FÚTBOL", de esta manera, Gonzalo Higuaín anunció su retiro. pic.twitter.com/QURJv0Umxm — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2022

Gonzalo Higuain, ora all’Inter Miami, ha infatti annunciato in conferenza stampa che a fine stagione non sarà più un calciatore professionista: “E’ arrivato il momento di dire addio al calcio giocato. E’ da tempo che stavo pensando a questa decisione. Ho fatto una professione che mi ha reso un privilegiato nei momenti sia buoni che meno buoni”.

L’argentino si è poi soffermato anche sulla sua esperienza con la maglia azzurra: “Sarò sempre grato al Napoli per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme e per come sono stato trattato. Il terzo anno con il club partenopeo è stato sicuramente il migliore della mia carriera, per quella stagione devo ringraziare il mister e i miei compagni. E’ stato molto bello stare in quella squadra. Ho vissuto momenti indimenticabili”. Il divorzio con Higuain è stato sicuramente traumatico, visto che lasciò il team campano per trasferirsi alla Juventus, ma l’argentino è entrato comunque nella storia del club.

I numeri di Higuain con la maglia del Napoli

Il ‘Pipita’, infatti, fu sia il protagonista della vittoria della Supercoppa italiana vinta ai calci di rigore contro la Juventus, con Benitez allenatore, che del primo anno di Maurizio Sarri al Napoli, ovvero quando batté il record di Nordhal di gol segnati in un singolo campionato. Oltre alla Supercoppa e al record, Higuain è riuscito a segnare ben 91 gol in 146 presenze totali nella sua intera esperienza partenopea.