Lavezzi omaggia Higuain sui social: il messaggio emoziona i tifosi

Il Pocho Lavezzi omaggia Gonzalo Higuain sui social dopo l’annuncio del ritiro del Pipita. La scelta della foto non è affatto casuale

Gonzalo Higuain ha annunciato il suo addio al calcio a fine stagione. L’attaccante argentino, a 35 anni, ha deciso di ritirarsi quando terminerà la stagione in MLS, il campionato americano dove gioca con l’Inter Miami. Un annuncio che il Pipita aveva già detto di voler dare, ma che è diventato ufficiale nella giornata di lunedì con una lunga conferenza stampa a Miami. L’argentino ha spiegato che è arrivato il momento di dire basta, e nei suoi ringraziamenti ha espresso parole importanti per il Napoli. “Devo tanto al Napoli, la terza lì è stata la migliore della mia carriera”.

Il riferimento è all’annata 2016-2017: quella in cui l’attaccante firmò il record di gol di sempre in Serie A, ben 36 reti. Primato poi eguagliato da Ciro Immobile qualche anno dopo. Higuain è stato protagonista anche con la maglia della sua nazionale, ed è lì che è nata l’amicizia con un altro grande ex azzurro, Ezequiel Lavezzi. Il Pocho ha voluto salutare Higuain con un bel post su Instagram. Un messaggio di amicizia e una serie di foto legate ai momenti della carriera dell’attaccante. Ovviamente ci sono quelle con la maglia dell’Argentina, dove il Pocho e il Pipita facevano faville assieme a Messi.

Lavezzi e l’emozionante messaggio per l’addio al calcio di Higuain

“È stato un piacere e un privilegio aver condiviso così tanti momenti insieme. Ti auguro cose belle e belle per questa nuova tappa. Ti voglio bene”. Questo il messaggio di Lavezzi che ha accompagnato il post su Instagram. Ma a colpire i tifosi, soprattutto del Napoli, è stata la scelta dell’ultima foto della rassegna. L’ex attaccante ne ha messa di Higuain con la maglia azzurra. Si tratta di un bellissimo scatto del Pipita, esultante con la casacca del Napoli dopo il gol del 4-2 al Frosinone, che nella stagione 2016-17 sancì il suo record di gol.

Era l’ultima giornata e Higuain siglò la sua 36esima rete in campionato in un San Paolo in festa nonostante la pioggia. I tifosi azzurri si sono emozionati per la scelta del Pocho, che ha messo Higuain con la maglia del Napoli e non con quella delle altre squadre dove Gonzalo ha giocato in Europa. Real Madrid, Juventus, Milan e Chelsea. Una scelta molto apprezzata dai sostenitori partenopei, che hanno commentato sottolineando come Lavezzi abbia sempre un pensiero per il suo Napoli.