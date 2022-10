Infortunio Zielinski, gli ultimi aggiornamenti: quando potrebbe tornare in campo

Uno dei protagonisti del successo di Amsterdam è stato costretto a lasciare anzitempo il campo per un problema fisico

Il Napoli sbanca la Johan Cruijff Arena nel migliori modo possibile: sei reti e un dominio totale sul piano tecnico e tattico. Un complesso armonico praticamente perfetto in ogni zona del campo, dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo. Si può dire dunque che ora anche il resto dell’Europa si sta rendendo conto del potenziale degli azzurri.

Il fatto che Osimhen sia ancora fermo ai box e che il Napoli macini reti e gioco anche senza di lui, fa capire che questa squadra ha tutte le carte in regole per giocarsela con tutte. Anche in Champions League ormai conoscono a memoria la formazione partenopea, al momento una delle poche imbattute.

Ajax-Napoli, le condizioni di Zielinski

Tra i migliori in campo della sfida europea vi è sicuramente Piotr Zielinski. Un calciatore che finalmente ha trovato la sua condizione tipo, i numeri in questo senso parlano chiaro: con la rete messa a segno ieri ha raggiunto lo stesso score realizzativo (5 reti) di Cavani e Hamsik in Champions League.

Contro l’Ajax tuttavia non è andato tutto secondo i piani. Il polacco infatti è uscito al 45′ per un “problemino”, come ha detto Spalletti in conferenza stampa. Ora è lo stesso Napoli a comunicare le condizioni fisiche del centrocampista mediante un suo breve scritto: “Piotr Zielinski è uscito dopo il primo tempo del match contro l’Ajax per un trauma contusivo al polpaccio destro” si legge sul sito. Solo un ulteriore esame approfondito compiuto in Italia potrà dire quanto tempo dovrà passare affinchè torni in forma.

Quanto tornerà Piotr Zielinski

Come detto al momento non si sa nulla circa le tempisiche dell’infortunio. Pare abbastanza chiaro che il calciatore rimarrà fermo ai box per la prossima gara del Zini contro la Cremonese. Al suo posto scalpita Tanguy Ndombele, autore di un assist nella serata di Champions.