Napoli, sorride anche l’infermeria: è pronto a tornare in campo!

Il Napoli riceve una buona notizia dall’infermeria: anche il giocatore sta per rientrare. Manca pochissimo

Cresce a dismisura, e non potrebbe essere altrimenti, l’entusiasmo in casa Napoli dopo l’eclatante vittoria per 6 reti ad 1 conquistata dagli azzurri in Champions League nella sfida contro l’Ajax. Quella contro i lancieri è l’ennesimo capolavoro di una annata sin qui quasi perfetta. “Quasi”, appunto, perché anche nel tripudio del meraviglioso inizio di stagione del Napoli, primo in campionato e primo anche nel girone Champions, c’è un piccolo tasto dolente. Sembra assurdo dirlo, viste le 9 vittorie collezionate in 11 partite dagli azzurri tra Serie A e coppe europee e un percorso praticamente senza passi falsi. Sul campo gli azzurri stanno facendo meraviglie, ma a rendere perfetta la festa di Amsterdam è mancato ancora una volta un piccolo, grande tassello. L’unica nota stonata della gara di ieri e di questo inizio stagione in casa Napoli si chiama Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è infatti fermo ai box ormai da tempo, e non ha potuto partecipare al tripudio dell’Amsterdam Arena.

Era lo scorso 7 Settembre quando il giocatore è stato costretto a lasciare anzi tempo il terreno di gioco nel corso di Napoli – Liverpool. Gli esami del giorno dopo sul problema dell’attaccante nigeriano hanno dato un giudizio spietato: lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Tradotto, un lunghissimo stop.

Nell’ultimo mese, mentre il Napoli macinava vittorie, Osimhen si è dedicato al recupero dal suo infortunio, seguendo dalla distanza le gesta dei compagni. Questo, però, sta presto per cambiare.

Victor Osimhen pronto a rientrare: ecco quando potrebbe tornare in campo

Osimhen ha infatti ormai smaltito il suo infortunio. L’attaccante azzurro è pronto a rientrare in campo. Al momento il giocatore sta eseguendo del lavoro personalizzato per rientrare in forma e potersi riaggregare alla squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, mentre la squadra era in trasferta in Olanda Victor è rimasto a Napoli ad allenarsi in solitaria a Castel Volturno.

Il tempo di riabbracciare i compagni potrebbe però essere più vicino del previsto: Osimhen secondo le ultime indiscrezioni potrebbe infatti essere tra i convocati già per la gara contro la Cremonese. Sarà decisivo il monitoraggio dei prossimi giorni e le valutazioni mediche dell’ultima ora per capire se il giocatore potrà effettivamente tornare nella lista dei convocati. Osimhen non partirebbe dal primo minuto (la squadra sta dimostrando di potere reggere bene l’assenza del suo bomber, e Spalletti non ha nessuna intenzione di rischiare inutilmente una ricaduta) ma potrebbe intanto riabbracciare le sensazioni del rettangolo verde.

Maggiori informazioni sono attese per le prossime settimane. Quel che è certo è che il rientro del giocatore è davvero vicinissimo, e potrebbe arrivare anche prima delle quattro-cinque settimane pronosticate al momento della diagnosi.