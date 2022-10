Ajax-Napoli, Osimhen “infiamma” i tifosi sui social: le reazioni

Dopo la grande vittoria contro l’Ajax Victor Osimhen ha infiammato i tifosi del Napoli con un commento sui social. I migliori commenti

Il Napoli ha letteralmente surclassato l’Ajax nel terzo turno di Champions League. Gli azzurri, infatti, nonostante lo svantaggio iniziale di Kudus, non si sono persi d’animo ed hanno preso il largo con la doppietta di Raspadori e le reti realizzate dai vari Di Lorenzo, Zielinski e Kvaratskhelia. Di fatto, gli uomini di Luciano Spalletti hanno dimostrato anche ieri di non sentire la pesante assenza di Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, manca dalla gara contro il Liverpool di Klopp, ovvero quando uscì anzitempo per un problema muscolare, ma il Napoli da quel momento è riuscito comunque a vincere tutte le gare. A differenza degli anni scorsi, dove l’assenza di Osimhen è stata una letale spada di Damocle, il team partenopeo ha saputo sopperire sia con Giacomo Raspadori che con Giovanni Simeone.

I due calciatori, infatti, sono riusciti a non far sentire la mancanza del nigeriano sia con i loro gol (4 reti per Raspadori e 3 per Simeone) che con le loro prestazioni. Dopo tutti questi successi, in tanti si stanno chiedendo chi schiererà Luciano Spalletti al centro dell’attacco azzurro una volta che tornerà l’ex Lille. Nel frattempo, l’ex Lille ha lanciato un segnale sui social che ha fatto infiammare i tifosi partenopei.

Osimhen commenta il post di Di Lorenzo e tifosi del Napoli esultano

Il centravanti partenopeo, infatti ha commentato un post celebrativo di Giovanni Di Lorenzo per la vittoria contro l’Ajax con la scritta ‘Capi’ e l’emoji del fuoco. Il gesto di Osimhen è stato subito accolto con grande gioia dai sostenitori del Napoli: “Victor ci manchi!”, e ancora: “Torna presto, ti aspettiamo”.

Questi commenti dei tifosi del team partenopeo sono la dimostrazione che, nonostante le vittorie di queste settimane, l’importanza di Osimhen resta ancora intatta. Lo stesso Luciano Spalletti ha confermato il ruolo primario del nigeriano nella conferenza stampa del dopo gara di Ajax-Napoli: “Raspadori e Simeone hanno fatto bene, ma tutti aspettiamo Victor”. Tutti, quindi, attendono il rientro del centravanti, il quale potrebbe tornare proprio per la sfida di domenica contro la Cremonese di Alvini.

Napoli, il nigeriano è guarito dall’infortunio: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Osimhen è guarito dall’infortunio ed è pronto per tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Per l’attaccante, che ha una struttura fisica importante, ci sarà un rientro graduale, magari partendo dalla panchina. Già prima della trasferta di Amsterdam c’è stato il dubbio se portare il nigeriano o meno.