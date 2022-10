Cremonese-Napoli, Spalletti sorride: il big azzurro verso la convocazione

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti può sorridere in vista della sfida contro la Cremonese, con il big azzurro che vola verso la convocazione.

Domenica alle ore 18 il Napoli scendere sul campo del Giovanni Zini di Cremona per sfidare la Cremonese nella partita valevole per la nona giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano a questa sfida come meglio non potrebbero con due belle vittorie contro Torino ed Ajax, mentre i grigiorossi vengono da un buon punto conquistato sul campo del Lecce.

Il Napoli comanda sia la classiifca di Serie che quella del proprio girone di Champions League e non vuole affatto fermarsi, ma è conscio delle difficoltà che gli si pareranno davanti domenica. Lo sa benissimo Luciano Spalletti che ha voluto tenere i piedi della squadra ben piantati a terra dopo la grande vittoria contro l’Ajax proprio per evitare che i suoi ragazzi pensino di avere già la vittoria in tasca. Riguardo la sfida di Cremona, l’allenatore azzurro può sorridere poiché potrebbe tornare tra i convocati uno dei giocatori più importanti della rosa.

Cremonese-Napoli, Osimhen verso la convocazione: le ultime sul nigeriano

Per la sfida dello Zini contro la Cremonese il Napoli potrebbe avere nuovamente a disposizione Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, come riportato dal club azzurro nel report odierno pubblicato sul sito ufficiale, si è allenato parzialmente con il gruppo a due giorni dalla partita contro i grigiorossi e filtra cauto ottimismo sulla sua presenza nell’elenco dei convocati.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, Osimhen sarà quasi sicuramente a disposizione per la sfida contro la Cremonese, con l’attaccante nigeriano che dovrebbe partire dalla panchina ed il ritorno in campo sarà progressivo. L’infortunio muscolare patito ha tenuto fuori Osimhen per almeno un mese e Spalletti non ha intenzione di rischiare il nigeriano mandandolo in campo fin da subito, con il tecnico toscano che dalle prossime partite avrà una freccia in più al suo arco.

Ad eccezione di Osimhen, non ci sono altre defezioni nel Napoli, con Spalletti che può contare su tutta la rosa. Oggi, come comunicato dal club azzurro, il gruppo si è allenato al KONAMI Training Center di Castel Volturno e dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla, situazioni tattiche a tutto campo e a chiusura di sessione esercitazione su calci piazzati.

Cremonese-Napoli: le ultime sulla formazione azzurra

Riguardo la formazione azzurra che scenderà in campo allo Zini, Spalletti potrebbe effettuare qualche cambio rispetto all’undici che ha giocato alla Johan Cruijff Arena. Dopo aver riposato, dovrebbero tornare dal primo minuto Mario Rui in difesa sulla fascia sinistra e Politano nel tridente d’attacco a destra. Al centro della difesa, invece, potrebbe riposare Rrahmani per far spazio ad Ostigard, mentre Kim Min-Jae dovrebbe giocare la sua terza partita da titolare consecutiva dopo aver cominciato dall’inizio contro Torino ed Ajax.

Possibile riposo per Kvaratskhelia sulla sinistra, con Elmas pronto a prendere il posto dell’esterno d’attacco georgiano, mentre a centrocampo potrebbe giocare dal primo minuto Ndombele per far rifiatare Zielinski. In attacco Simeone è favorito su Raspadori che è stato titolare contro l’Ajax.