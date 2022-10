Napoli, De Laurentiis non fa sconti: la protesta dei tifosi

Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo, ma una parte della tifoseria protesta contro la dirigenza: il motivo.

La piazza napoletana è entusiasta e sorpresa dalle prestazioni della squadra. Dopo l’addio dei senatori, pochi avrebbero scommesso in un avvio di stagione così importante da parte del Napoli. Eppure, Spalletti è riuscito a ricompattare un gruppo che sembrava sgretolato con tanti giovani vogliosi di dimostrare il proprio valore. E ora, lo Scudetto non dev’essere più argomento tabù.

Nonostante le ottime prestazioni offerte dal Napoli, però, cresce il malumore dei tifosi per l’ultimo annuncio della dirigenza azzurro. Ecco che cosa succederà dopo la sfida di Champions League contro l’Ajax.

Napoli, De Laurentiis beccato dai tifosi: il motivo

Fino a questo momento della stagione, il Napoli vanta il record di 50 mila spettatori al Maradona grazie alla gara di Champions League contro il Liverpool. E difficilmente quelle cinquantamila persone dimenticheranno lo spettacolo a cui hanno assistito per novanta minuti. Una partita memorabile, da far vedere alle scuole calcio.

In campionato, invece, i numeri sono stati inferiori, ma va detto che non ci sono state ancora partite di cartello a Fuorigrotta. Il record di biglietti venduti in campionato è arrivato contro il Lecce: circa 37.500 tifosi. Un numero importante visto il giorno infrasettimanale e l’avversario.

Per la 10a giornata, il Napoli tornerà a giocare di domenica al Maradona e dovrà affrontare il Bologna di Thiago Motta. Ma De Laurentiis, nonostante l’avversario continui a non essere di livello, non abbassa i costi dei biglietti e mantiene le curve – settore solitamente popolare – a 35 euro. Di seguito il tariffario per Napoli-Bologna in programma il 16 ottobre alle ore 18:00:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

I tifosi non ci stanno

“Il concetto del SETTORE POPOLARE non esiste più – scrive un tifoso sotto al post pubblicato del Napoli, commentando il listino prezzi dei biglietti per la prossima gara contro il Bologna – Ho capito che volete spingere sull’abbonamento..ma non è giusto per chi ci va“.

E sono tanti gli utenti che provano a far valere la propria opinione contro il costo troppo elevato dei ticket per un match contro un avversario di medio-basso livello del campionato italiano: “Ma è normale che per seguire una partita allo stadio ormai ci vogliono dai 60 ai 70€?“. E non manca l’ironia. “Ma ritorna Roberto Baggio?”, si chiede un utente.