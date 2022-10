Napoli, la Champions League fa sorridere le casse: i numeri

Il percorso europeo del Napoli fa sognare i tifosi…ma non solo. Grazie alla Champions League sorridono anche le casse: i numeri.

Il Napoli sin qui ha fatto un percorso in Champions League a dir poco perfetto. Gli azzurri, che al momento guidano il gruppo A a quota 9 punti, hanno conquistato tre vittorie nelle prime tre gare nel girone. A sorpresa i partenopei sono riusciti a battere per 4 a 1 il Liverpool allo stadio Maradona, e hanno trionfato nelle trasferte contro Rangers (gli scozzesi sono stati battuti per tre reti a zero) e Ajax (la sfida contro gli olandesi è stata vinta per sei reti ad uno). Vittorie di prestigio contro avversari ostici e di grande blasone, in un girone tutt’altro che semplice, dove il Napoli ha letteralmente dominato gli avversari, mostrando di essere una delle squadre più in forma del momento in tutta Europa.

Tassello dopo tassello la cavalcata del Napoli ha assunto i contorni di un sogno. Gli azzurri grazie alle tre vittorie di fila conquistate in Europa hanno non solo messo una seria ipoteca sul passaggio del girone, ma hanno anche trovato certezze e autostima, alzato le proprie ambizioni e capito di avere intrapreso un percorso di crescita molto europeo e moderno, destinato a dare frutti. Gli azzurri di Spalletti hanno capito di potersi sedere ai tavoli più importanti senza paura.

Champions League, le vittorie fanno bene anche alle casse: ecco quanto ha guadagnato il Napoli

Oltre che sul campo, le vittorie europee del Napoli hanno scatenato effetti positivi anche fuori dal rettangolo verde. Non solo per avere incredibilmente aumentato morale e autostima, e non solo per avere conquistato tifosi, stampa e addetti ai lavori. Anche dal punto di vista economico le vittorie ottenute contro Liverpool, Rangers e Ajax sono state una vera manna dal cielo per le casse degli azzurri.

Il noto portale Calcio e Finanza ha infatti fatto una stima delle cifre sin qui guadagnate dal Napoli. Le entrate degli azzurri per quanto riguarda la Champions League arrivano da bonus partecipazione (la cifra data in egual misura a tutte le società partecipanti), ranking storico decennale e una prima parte del market pool, cifra che viene invece definita in base all’andamento dell’ultima stagione. A queste cifre bisogna aggiungere un’altra parte di market pool (per il quale nel conteggio il portale ha scelto di stimare la cifra minima), e i bonus legati ai risultati ottenuti nella fase a gironi e ad un eventuale qualificazione.

Facendo un rapido conteggio, il Napoli incasserà 15,64 milioni di quota partecipazione. Grazie al ranking storico gli azzurri incasseranno invece 18,2 milioni di euro (una cifra maggiore, per esempio, di Inter e Milan. Per le due “tranche” del market pool sono stati calcolati rispettivamente 4 milioni per la prima parte, e 2,73 milioni per la seconda (considerando, come detto, lo scenario peggiore per le italiane). La Champions League prevede poi che per ogni vittoria vengano incassati 2,8 milioni di euro. Facendo un rapido conto dunque gli azzurri grazie alle tre vittorie del girone hanno ottenuto 8,4 milioni di euro. In totale il Napoli è dunque pronto ad incassare circa 49 milioni di euro, cifra che potrebbe ulteriormente lievitare in caso di nuove vittorie nel girone, eventuale qualificazione, e in caso il market pool garantisse una cifra superiore a quella minima.