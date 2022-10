Il 10 ottobre alle 10.10 Maradona avrà un omaggio pazzesco: lo annuncia la pagina ufficiale

Partita per la Pace per Maradona. E’ previsto per il 10 ottobre alle 10 il primo omaggio virtuale al mondo per il grande Pibe de Oro. L’iniziativa è senza precedenti

Diego Armando Maradona si è spento il 25 novembre del 2020, lasciando il mondo del calcio con un vuoto incolmabile. Pochi giorni prima del secondo anniversario della sua morte, il 14 novembre, allo stadio Olimpico di Roma si giocherà “La Partita per la Pace”, un evento a cui parteciperanno tantissime stelle del mondo del calcio in ricordo del grande Diego. Ma il 10 ottobre, alle ore 10.10 ci sarà un altro evento che farà da preludio alla partita.

Un omaggio virtuale senza precedenti: sarà l’anteprima delle celebrazioni per ricordare il calciatore più forte di tutti i tempi. L’annuncio è arrivato sui canali social ufficiali di Maradona: l’evento durerà 24 ore e si potrà seguire sul sito weplayforpeace.org si promuoveranno i valori della pace che Maradona ha sempre portato avanti, spaziando dallo sport all’arte, passando per la tecnologia. Ovviamente il “10” di Maradona sarà il filo conduttore. Un evento virtuale a cui tutti possono partecipare. Intanto è già possibile acquistare su TicketOne.it i biglietti per la partita.

Si parte dai 10 euro per curva e distinti, fino ai 20 delle tribune. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, e sarà l’occasione per vedere dal vivo tantissimi campioni del presente e del passato. I fondi andranno per le attività del Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes. Si potranno anche effettuare donazioni spontanee. Appuntamento a Roma il 14 novembre alle 17: un orario diurno per favorire la partecipazione dei più piccoli e delle famiglie.

Tantissimi giocatori importanti hanno sostenuto l’inziativa e faranno parte della gara benefica: tra questi Caniggia, Ronaldinho, Ciro Ferrara e Stoichkov, tutti grandi amici di Diego. Ma altri nomi saranno rivelati nelle prossime settimane. Intanto il preludio è l’evento virtuale, che a partire dai social più diffusi dedicherà a Maradona dei momenti speciali di cui sono pochissime anteprime. Per scoprire tutto non bisognerà fare altro che collegarsi agli account ufficiali di Maradona e al sito dell’iniziativa.