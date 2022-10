Spalletti perde un titolare per l’Ajax: chi giocherà al suo posto

Brutte notizie dall’infermeria. Spalletti perde un importantissimo titolare per la gara contro l’Ajax. Ecco chi giocherà al suo posto

Il Napoli sta vivendo un momento davvero d’oro. Gli azzurri si trovano primi in classifica in solitaria nel campionato di Serie A, a quota 23 punti, e stanno dominando dopo tre giornale il girone di Champions League con i 9 punti ottenuti nelle gare contro Liverpool, Rangers e Ajax. Gli azzurri sono reduci dalla straordinaria vittoria ottenuta contro i lancieri in coppa (uno storico 6 a 1 da mettere negli annali) e da una importante vittoria contro la Cremonese in campionato (un altro pesante 4 a 1). Gli azzurri stanno stupendo per la loro continuità, mentalità, e versatilità nel calarsi in ogni tipo di gara, da quelle dove viene fuori tutta la qualità e la tecnica della rosa azzurra, a quelle dove invece la parole d’ordine è soffrire insieme.

Spalletti ha creato un gruppo coeso, che non si pone limiti e non intende fermarsi. Gli azzurri sono adesso attesi dal ritorno del match contro l’Ajax. L’incontro con i lanceri è un tassello decisivo per il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi, ormai ad un passo. Spalletti arriva alla sfida contro l’Ajax con entusiasmo alle stelle e tanta fiducia, ma anche con un piccolo tasto dolente che arriva direttamente dall’infermeria.

Spalletti, grana Rrahmani. Il difensore si ferma, ma il tecnico ha pronta la soluzione

Nel finale della partita contro la Cremonese Amir Rrahmani ha infatti dovuto alzare bandiera bianca e lasciare il campo anzitempo. All’82’ il giocatore ha chiesto il cambio, gettando in allarme tutto l’ambiente azzurro. Il giocatore ha effettuato gli esami di rito, che hanno rilevato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Un problema che lo terrà lontano dai campi per le prossime gare.

In attesa di maggiori notizie sulle tempistiche dell’infortunio e sui tempi di recupero, la sua condizione sta venendo giornalmente monitorata. E’ ormai certo che Rrahmani non riuscirà ad essere a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro l’Ajax. Il tecnico dovrà dunque fare a meno di uno dei suoi fedelissimi. Amir è uno dei perni del Napoli, leader della difesa e importantissimo anche all’interno dello spogliatoio.

Il Napoli ha però già dimostrato di potere sostenere anche assenze pesanti, come per esempio fatto durante il lungo stop di Osimhen. Gli azzurri hanno una rosa completa e pronta a far fronte ad ogni inconveniente, e Spalletti ha già pronta la soluzione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al suo posto contro l’Ajax dovrebbe fare il suo esordio in Champions League Leo Ostigard. Il norvegese ha già sostituito con buoni risultati Rrahmani già nel finale della sfida contro la Cremonese, ed è adesso pronto a mostrare il suo valore anche in Europa.