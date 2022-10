Infortunio Rrahmani, il comunicato ufficiale sugli esami: che tegola per il Napoli

Il Napoli ha reso noto il risultato degli esami effettuati su Rrahmani che hanno dato un responso molto negativo per gli azzurri.

La vittoria contro la Cremonese ha permesso al Napoli di conquistare la vetta solitaria della classifica, ma gli azzurri non possono essere pienamente contenti. Questo perché, a pochi minuti dal finale di gara, Amir Rrahmani ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio, con Ostigard che ha preso poi il suo posto per gli ultimi scampoli di partita.

Il difensore kosovaro ha svolto solo terapie nella giornata di ieri ed oggi ha effettuato gli esami strumentali di rito, con il risultato che non è stato affatto positivo. Come comunicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale, Rrahmani ha riportato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Una brutte tegola per il Napoli e per Spalletti che dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite.

Lesione al tendine dell’adduttore per Rrahmani: ecco quanto starà fuori

Infortunatosi nel finale di gara contro la Cremonese, con le sue espressioni Amir Rrahmani aveva già fatto capire che le sensazioni non erano affatto buone e gli esami effettuati oggi lo hanno confermato. Nel comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha fatto sapere che il difensore kosovaro ha riportato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra ed ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Il Napoli non ha comunciato né il grado della lesione, né i tempi di recupero, ma solitamente per infortuni del genere i tempi di recupero vanno dalle 2 alle 12 settimane. Ciò significa che Rrahmani sarà quasi certamente out per tutto il resto del 2022, saltando partite molto importanti come quelle contro la Roma del prossimo 23 Ottobre, contro il Liverpool del 1° Novembre e quella contro l’Atalanta del 5 Novembre.

🏥 Rrahmani lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra.https://t.co/ZRVl9iTCpY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 11, 2022

Una tegola davvero pesantissima per il Napoli e per Spalletti che, ad eccezione della sfida interna contro il Lecce, ha sempre puntato su Rrahmani che è considerato assieme a Kim Min-Jae colonna portante della difesa azzurra. A prendere il suo posto al fianco del difensore sudcoreano dovrebbe essere Ostigard, con il difensore norvegese che lo ha già sostituito nel finale di partita contro la Cremonese ed è davanti a Juan Jesus nelle gerarchie del tecnico azzurro.

Renica: “L’assenza di Rrahmani peserà”

Riguardo l’infortunio di Rrahamni si è espresso l’ex giocatore del Napoli Alessandro Renica nel corso di Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo. L’ex difensore azzurro ha espresso la propria preoccupazione a riguardo: “Vedremo in campo se e quanto sarà pesante la sua assenza. Con Kim aveva trovato un’intesa quasi perfetta” – ha sottolineato Renica – “ra i suoi sostituti Ostigard e Juan Jesus saranno chiamati ad essere pronti, ma sono due alternative di livello e saranno dare risposte in campo“, ha poi aggiunto in maniera fiduciosa.

Renica si è poi soffermato sull’mpegno casalingo di Champions League contro l’Ajax, con l’ex difensore azzurro che ha dichiarato come se il Napoli dovesse ripetere la prestazione di Amsterdam la partita non dovrebbe essere troppo complicata. Per Renica l’unico dubbio riguarda la condizione fisica che potrebbe essere in calo dopo lo sforzo di Cremona.